Eerste aflevering Bonaire Eet Smakelijk van chefkok Corjan in première

KRALENDIJK – Chefkok Corjan Hoogerheide heeft samen met NOS TV een televisiereeks gemaakt over koken met lokale producten. Voor de gerechten in de serie ‘Bonaire Eet Smakelijk’ gebruikt Corjan kruiden, groenten, fruit, vlees en vis van Bonairiaanse bodem.

In de eerste pilot aflevering, die afgelopen dinsdagavond in première ging bij Red Palm Village, laat de chefkok is samenwerking met Maurice Adriaens, directeur Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), zien hoe de kwaliteit van het geitenvlees op een hoger niveau wordt gebracht. Hiervoor zijn drie geiten geïmporteerd die het Bonairiaanse ras moeten gaan versterken.

Wanneer de kwaliteit van het vlees omhoog gaat zal ook de vraag vanuit de restaurants groter worden, zo is de gedachte. Dit zou een impuls betekenen voor de lokale veeteelt. Hetzelfde geldt voor de lokale visserij en landbouw. Tijdens de eerste aflevering van het tv-programma maakt Corjan gebruik van onder andere lokaal geteelde spinazie, komkommer en zeebanaan.

De televisiereeks zal naar verwachting uit meerdere afleveringen gaan bestaan en wordt uitzonden via NOS TV. De datum waarop de eerste aflevering te zien zal zijn is momenteel nog niet bekend. Corjan heeft ook een serie van zijn gerechten op Bonaire.nu staan:

