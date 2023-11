Koken met Corjan: Zoete aardappeltaart

Chefkok Corjan Hoogerheide van het restaurant ‘LEKKER THUIS’ op het Red Palm Village Resort, is beroemd door zijn culinaire prestaties in verschillende toprestaurants maar ook door zijn optreden als regionale TV kok en zijn kookboek ‘De helft is liefde’. Ook op Bonaire is Corjan op TV te zien geweest in het programma Brunch & Babbels dat op zondagen werd opgenomen vanuit het restaurant van het resort. Tegenwoordig is Corjan ook te zien in het TV-programma Bonaire Eet Smakelijk. Corjan zal regelmatig recepten delen op Bonaire.nu.

Zoete aardappeltaart

Dit eenvoudige, maar heerlijke gerecht kan echt iedereen maken. De zoete aardappeltaart die Corjan hieronder beschrijft is een perfecte combinatie van zoet en hartig.

Ingrediënten

700 gram rode zoete aardappelen

300 gram aardappelen

5 tenen knoflook, gehakt

100 gram geraspte belegen kaas

5 eieren

2 1/2 deciliter room

25 gram truffeltapenade

peper en Bonaire zeezout

Benodigdheden:

Oven

Schaaf

Vuurvaste ovenschaal

Vetvrij bakpapier

Recept

Schil de aardappelen en snijd ze op de schaaf in plakjes van 2 millimeter dun. Leg de aardappelen niet in water want dan spoel je het zetmeel weg en dat hebben ze mede nodig zodat de plakjes goed aan elkaar blijven plakken.

Roer alle ingrediënten goed door elkaar en meng deze goed door de aardappelplakjes. Bekleed de vuurvaste ovenschaal met vetvrij bakpapier. Verdeel de twee kleuren aardappel, geraspte kaas en roommengsel laagsgewijs in de ovenschaal.

Bak de taart in een oven van 140 graden Celsius, in ongeveer 45 minuten, tot deze gaar is. Laat de taart daarna iets afkoelen. Haal de taart daarna uit de vorm en snijd deze dan in stukken.

Eet smakelijk