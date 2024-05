Economie Nieuwe ‘Pier Dos’ Karel’s Beach Bar opent op 24 mei Redactie 07-05-2024 - 1 minuten leestijd

Foto: Facebook Pier Dos Bonaire

KRALENDIJK – Ondanks veel vertraging, lijkt de nieuwe pier genaamd ‘Pier Dos’ van Karel’s Beach Bar binnenkort te worden geopend. Volgens een medewerker van het restaurant zullen op 24 mei de eerste drankjes worden geschonken. Aan de huidige populaire pier is een stuk aangebouwd. Dit gedeelte heeft aansluiting gekregen met het nieuwe gedeelte.

In 2022 liet de eigenaar van Karel’s Beach Bar nog weten dat de weg naar een vergunning en dus de voltooiing van het project erg lang had geduurd. Toch hield Karel hoop. ‘Ik hoop dat het project in augustus 2022 wordt opgeleverd’, liet de eigenaar toentertijd weten. Het project lijkt nu in mei 2024 afgerond te worden.

Afgelopen week leek de pier al te worden geopend. Maar volgens goed ingevoerde bronnen, bleken een aantal vergunningen nog niet op orde te zijn. Of deze dat wel zijn op 24 mei, is onbekend. Ondanks een poging om hierover duidelijkheid te krijgen, heeft eigenaar van Karel’s Beach Bar geen informatie gegeven.