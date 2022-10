Chefkok Corjan Hoogerheide van het restaurant ‘LEKKER THUIS’ op het Red Palm Village Resort, is beroemd door zijn culinaire prestaties in verschillende toprestaurants maar ook door zijn optreden als regionale TV kok en zijn kookboek ‘De helft is liefde’. Ook op Bonaire is Corjan op TV te zien geweest in het programma Brunch & Babbels dat op zondagen werd opgenomen vanuit het restaurant van het resort. Tegenwoordig is Corjan ook te zien in het TV-programma Bonaire Eet Smakelijk. Corjan zal regelmatig recepten delen op Bonaire.nu.

Lokale toumba vis (yellow barred tilefish) met zeekraal van Bonaire met Caribische tzatziki

Corjan kiest dit keer voor een gerecht met de lokale yellow barred tilefish, ook wel toumba vis genoemd. Daarnaast garneert hij de visfilet met zeekraal, die op Bonaire groeit. Voor de tzatziki gebruikt Corjan lokale komkommer om het gerecht een Caribische twist te geven.

Ingrediënten

1/2 liter geitenyoghurt, nachtje over in kaasdoek, zodat het vocht eruit kan druipen

1/2 lokale komkommer

3 kleuren peper (rood, geel en groen) in kleine stukjes en de hoeveelheid naar eigen smaak

4 tenen knoflook, fijn gehakt

10 muntblaadjes, fijn gesneden

10 stengels verse koriander, fijn gesneden

peper en Bonaire zeezout

50 gram verse geitenkaas of feta

scheutje olijfolie

sap van een 1/2 limoen

roomboter

180 gram toumba filet

50 gram Bonaire zeekraal

1/4 rode ui

5 krielaardappeltjes

peper

Benodigdheden

kaasdoek

zeef

rasp

Recept

Gebruik alleen de mooie, zachte zeekraal zonder stokkige binnenkant en was deze goed. Snijd de rode ui in dunne reepjes en gaar deze in wat roomboter in een pannetje. Roer nu de zeekraal door de gare uien, verwarm nog even en breng op smaak met peper.

Bak de gekookte krieltjes ook in wat roomboter en iets olie tot ze mooi goudbruin zijn, iets afzouten.

Kruid de visfilet met Bonaire zeezout en wat peper en bak deze net aan gaar, maar mooi bruin.

Haal de zaadlijsten uit de komkommer en rasp deze. Doe dit in een zeef en strooi er Bonaire zeezout op zodat deze het vocht eruit kan trekken, zodat je een mooie ‘droge’ tzatziki krijgt.

Doe de uitgelekte yoghurt in een kom en roer er alle overige ingrediënten doorheen.

Serveer op bord met tzatziki apart.

Maak de tzatziki het liefst een dag van te voren zodat de smaken lekker intrekken.

Het eindresultaat

Eet smakelijk