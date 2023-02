Koken met Corjan: Caribische moussaka

Chefkok Corjan Hoogerheide van het restaurant ‘LEKKER THUIS’ op het Red Palm Village Resort, is beroemd door zijn culinaire prestaties in verschillende toprestaurants maar ook door zijn optreden als regionale TV kok en zijn kookboek ‘De helft is liefde’. Ook op Bonaire is Corjan op TV te zien geweest in het programma Brunch & Babbels dat op zondagen werd opgenomen vanuit het restaurant van het resort. Tegenwoordig is Corjan ook te zien in het TV-programma Bonaire Eet Smakelijk. Corjan zal regelmatig recepten delen op Bonaire.nu.

Caribische moussaka

Moussaka is een tradioneel gerecht op basis van aubergine. Het komt veel voor in de Griekse en Turkse keuken, maar ook in het Midden-Oosten is het populair. In het Arabisch betekent Moussaka ‘fris’. In het Midden-Oosten wordt het gerecht ook meestal koud gegeten.

Naast aubergine bestaat de westerse variant van moussaka meestal uit aardappels en gehaktsaus. Corjan geeft de moussaka een Caribisch tintje door het gebruik van onder andere zoete aardappel, cassave en bakbanaan toe te voegen. Voor de saus kiest hij voor geitenkaas als smaakmaker.

Ingrediënten

400 gram zoutvlees van het rund

3 aubergines, in plakken van 1/2 centimeter dik en even frituren op 150 graden Celsius

1 courgette, in plakken van 4 millimeter en even bakken in de koekenpan

1 zoete aardappel, in dunne plakjes en even gefrituurd op 150 graden Celsius

1 cassave, gekookt

1 cassave vers

3 stuks gefrituurde bakbanaan, Tostones

400 gram gepelde gehakte tomaten

1/2 deciliter witte wijn

1 eetlepel tomatenpuree

1 ui, gesnipperd

4 tenen knoflook, gehakt

1/2 jalapeño peper, fijn gesneden

3 laurierbladen

Nootmuskaat

Kaneelstokje

Peper

Koriander

Bechamelsaus:

50 gram boter

60 gram bloem

1/2 ui, gesnipperd

1/2 liter melk

150 gram zachte geitenkaas

1/2 theelepel vleesbouillonpoeder

50 gram geraspte kaas

Benodigdheden:

frituurpan

dunschiller

oven

ovenschaal

rasp

Recept

Zet het zoutvlees een dag (of nacht) in koud water en ververs het water tweemaal. Zet daarna het vlees in koud water op het vuur en breng dit aan de kook. Giet dit af, voeg opnieuw koud water toe en breng het nogmaals aan de kook om het zout gedeeltelijk te verwijderen. Doe je dit niet dan wordt het eindproduct te zout.

Fruit de ui en de knoflook in een pan met wat boter of olie. Giet de gehakte tomaten erbij.

Voeg het zoutvlees, het laurierblad, iets nootmuskaat, de jalapeñopeper en het kaneelstokje toe en breng aan de kook. Laat het gerecht 2,5 uur zachtjes pruttelen zodat het zoutvlees gaar wordt.

Hak het vlees eventueel wat fijner en snijd er wat verse koriander door.

Voor de geitenbechamelsaus smelt je de boter in een pan. Fruit de ui erin, voeg de bloem toe en gaar de roux even. Voeg de koude melk toe en breng aan de kook onder voortdurend roeren.

Brokkel nu de geitenkaas erdoor, voeg een snufje nootmuskaat toe en roer goed door. Eventueel nog wat op smaak brengen met het vleesbouillonpoeder.

Smeer een glazen ovenschaal licht in met wat olie. Leg nu in laagjes om en om wat vleessaus en de groenten en plakjes gekookte cassave. Als laatste afdekken met de geitenkaassaus en bestrooien met geraspte kaas.

Bak de schotel nu af in ongeveer 45 minuten in een oven van 170 graden Celsius. Laat de schotel afkoelen. Daarna het gerecht snijden en koud opeten of weer opwarmen in de oven.

Garneer het gerecht met gefrituurde cassave. Snijd dunne stroken met de dunschiller van de rauwe cassave. Frituur de stroken op 160 graden Celsius tot ze krokant zijn. Eventueel kun je ze licht afzouten. Het eindresultaat

Eet smakelijk