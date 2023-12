Koken met Corjan: Lokale visburger

Chefkok Corjan Hoogerheide van het restaurant ‘LEKKER THUIS’ op het Red Palm Village Resort, is beroemd door zijn culinaire prestaties in verschillende toprestaurants maar ook door zijn optreden als regionale TV kok en zijn kookboek ‘De helft is liefde’. Ook op Bonaire is Corjan op TV te zien geweest in het programma Brunch & Babbels dat op zondagen werd opgenomen vanuit het restaurant van het resort. Tegenwoordig is Corjan ook te zien in het TV-programma Bonaire Eet Smakelijk. Corjan zal regelmatig recepten delen op Bonaire.nu.

Lokale visburger

Voor dit recept gebruikt Corjan een visburger van Zarpin. Deze worden gemaakt van het visvlees dat nog op de graten blijft zitten wanneer bij Zarpin de vis wordt gefileerd. Zo wordt voedselverspilling beperkt en ontstaat er een heerlijk product: de lokale visburger.

Ingrediënten

4 visburgers

4 brioche broodjes

8 gemarineerde kerstomaatjes (zie recept verderop in dit artikel)

1 augurk, zoet zuur, in ronde plakjes

4 plakjes ontbijtspek

Ingelegde gember

2 radijsjes, in plakjes

Zeekraal/zeebanaantjes

1 ui

1/4 rode kool

1/2 uitje

2 eetlepels mayonaise

1/2 eetlepel yoghurt

Scheutje azijn

Rode peperflacks

1/2 eetlepel grove mosterd

Saus:

2 eetlepels mayonaise

1 eetlepel BBQ saus met lichte rooksmaak

Recept

Voor de koolsalade schaaf je de rode kool en ui heel dun.

Breng op smaak met de mayonaise, yoghurt, peperflacks, azijn en de grove mosterd.

Voeg eventueel nog wat vers gemalen peper en Bonaire zeezout toe.

Bak het ontbijtspek in de koekenpan tot dit krokant en mooi bruin is.

Bak de visburgers in de koekenpan mooi goud bruin.

Snijd de brioche broodjes door de helft en leg ze even in een hete koekenpan zodat de binnenkant gebakken is.

Gemarineerde kerstomaatjes:

1 dl water

1 dl azijn

100 gram suiker

1 laurierblad

1 steranijs

8 kerstomaatjes

Gebakken ui

Schaaf de ui in dunne ringen en bak deze mooi goud bruin in de koekenpan in wat boter, voeg op het laatst de zeekraal of de zeebanaantjes toe en breng op smaak met vers gemalen peper en Bonaire zeezout.

Kook de ingrediënten en laat afkoelen tot 30 graden Celsius en giet deze dan in een bakje met de kerstomaatjes en laat ze marineren

Maak nu van alle producten een mooie visburger met de vele verschillende smaken.

Eet smakelijk