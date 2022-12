Koken met Corjan: Bisque van langoest met loempia

Chefkok Corjan Hoogerheide van het restaurant ‘LEKKER THUIS’ op het Red Palm Village Resort, is beroemd door zijn culinaire prestaties in verschillende toprestaurants maar ook door zijn optreden als regionale TV kok en zijn kookboek ‘De helft is liefde’. Ook op Bonaire is Corjan op TV te zien geweest in het programma Brunch & Babbels dat op zondagen werd opgenomen vanuit het restaurant van het resort. Tegenwoordig is Corjan ook te zien in het TV-programma Bonaire Eet Smakelijk. Corjan zal regelmatig recepten delen op Bonaire.nu.

Bisque van langoest met loempia

Bisque, of schaaldierensoep, is een met schaaldieren bereide soep. Corjan kiest ervoor om langoest, een kreeftachtige, te gebruiken voor deze soep. Daarnaast laat hij je zien hoe hij bijpassende loempia’s, met langoestenvlees bereidt. Dat wordt weer smullen!

Ingrediënten

3 kilogram levende langoest van ongeveer 800 gram per stuk

Groentebouillon:

5 liter water

3 deciliter witte wijn

2 uien, grof gesneden

1 winterpeen, grof gesneden

3 stelen bleekselderij, grof gesneden

3 tenen knoflook, geplet

5 laurierblaadjes

10 takjes verse tijm

8 centimeter verse gemberwortel, gekneusd

1/2 theelepel rode chilivlokken

1 eetlepel zeezout

Vers gemalen zwarte peper

Bisque:

Karkassen

1/2 prei, in stukjes

1 ui, in stukken

1/2 winterpeen, in stukken

2 tenen knoflook, geplet

100 gram tomatenpuree

2 deciliter rode wijn

1 theelepel kerrie poeder

Cayennepeper, naar smaak

5 takjes verse tijm

4 laurierblaadjes

1 takje rozemarijn

Visbouillon

Room

Kokosroom

Roux (korrels)

Loempia:

Vietnamese loempia vellen

Langoestvlees

Taugé, even gekookt

Lente uitje, in kleine ringetjes

Bieslook, gesneden

Prei, in fijne halve ringen

Peper en zout

Iets cayennepeper

Benodigdheden:

Grote pan

Zeef

Frituurpan

Recept

Breng het water aan de kook en voeg alle ingrediënten voor de groentebouillon toe en laat een half uur zachtjes trekken.

Breng de pan weer aan de kook en doe de levende langoesten met de staart naar beneden in de bouillon.

Laat de bouillon weer aan de kook komen en zet dan zachtjes, net onder het kookpunt zodat de langoest zachtjes gaart en daardoor mals van structuur blijft, in ongeveer 15 minuten.

Zet de pan van het vuur en laat de langoest erin afkoelen.

Haal de langoest uit de bouillon en voeg nu eventueel nog wat visgraten toe en breng de bouillon weer aan de kook en laat 30 minuten trekken.

Giet de visbouillon door een zeef en vang de bouillon op in een emmer. Visgraten kunnen weggegooid worden.

Haal het vlees uit de langoest en bewaar de karkassen. Hak de karkassen eventueel in wat kleinere stukken.

Verhit in een grote kookpan wat olie en bak de karkassen lekker aan zodat de smaak goed vrijkomt. Voeg de groenten en kruiden toe en verwarm even mee. Verwarm de tomatenpuree ook even mee en blus met de rode wijn en laat wat inkoken.

Voeg de visbouillon toe tot de karkassen ruim onderstaan, en breng aan de kook. Laat de pan ongeveer 2 uur zachtjes trekken en giet de bisque door een zeef in een andere kookpan.

Breng nu de bisque op smaak met room, kokosroom en bind wat af met roux (korrels). Eventueel nog wat zeezout of cayennepeper toevoegen.

Meng de ingrediënten voor de loempia en rol deze steak op in het loempiavel. Frituur deze en serveer samen met de bisque.

Het eindresultaat

Eet smakelijk