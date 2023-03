Koken met Corjan: Pompoensoep met dukkah

Chefkok Corjan Hoogerheide van het restaurant ‘LEKKER THUIS’ op het Red Palm Village Resort, is beroemd door zijn culinaire prestaties in verschillende toprestaurants maar ook door zijn optreden als regionale TV kok en zijn kookboek ‘De helft is liefde’. Ook op Bonaire is Corjan op TV te zien geweest in het programma Brunch & Babbels dat op zondagen werd opgenomen vanuit het restaurant van het resort. Tegenwoordig is Corjan ook te zien in het TV-programma Bonaire Eet Smakelijk. Corjan zal regelmatig recepten delen op Bonaire.nu.

Pompoensoep met dukkah

Corjan deelt deze keer een recept voor pompoensoep met dukkah. De pompoensoep geeft hij extra pit door het gebruik van gember en rode peper. Dukkah is een specerijenmengsel uit het Midden-Oosten. Het mengsel is ook heerlijk met brood te eten, door deze eerst in de olijfolie te dopen en dan door de dukkah te halen.

Ingrediënten

Soep:

2 kilogram pompoen

2 uien

6 tenen knoflook

1 rode peper

60 gram verse gember wortel

1 theelepel gemberpoeder

1 theelepel kerriepoeder

2 1/2 liter bouillon

1/2 liter kokosmelk

melk

Dukkah:

40 gram korianderkorrels

50 gram komijnzaad

50 gram venkelzaad

20 gram zwarte gebroken peper (steakpeper)

30 gram grof Bonaire zeezout

50 gram gehakte hazelnoten

10 gram gedroogde mint

60 gram sesamzaad, zwarte en witte

Benodigheden:

Oven

Blender

Melkopschuimer

Recept

Voor de dukkah rooster de korianderzaadjes, komijn en venkelzaadjes in een hete droge koekenpan. Maal deze niet te fijn in de blender. Rooster ook de sesamzaadjes en de gehakte hazelnoten en meng deze door de specerijen samen met het zeezout, zwarte peper en de gedroogde mint.

Schil de pompoen en snijd deze in stukken. Gaar deze samen met de in stukken gesneden ui, verse gember, kerriepoeder, gemberpoeder en de rode peper op 150 graden Celsius in de oven zodat de pompoen gaar en licht gebruind wordt.

Doe de gare ingrediënten in een kookpan en voeg de bouillon en de kokosmelk toe. Breng aan de kook en laat deze 30 minuten zachtjes doorkoken. Pureer dit in een blender tot een gladde soep. Breng eventueel nog wat op smaak met iets zout, sambal of bouillonpoeder

Serveer de soep in een kom of bord met melkschuim om de soep wat luchtigheid mee te geven en strooi daar wat dukkah over voor de verrassende combinatie van smaken.

Het eindresultaat

Eet smakelijk