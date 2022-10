Koken met Corjan: Caribische langoest of lokale kreeft frittata

Chefkok Corjan Hoogerheide van het restaurant ‘LEKKER THUIS’ op het Red Palm Village Resort, is beroemd door zijn culinaire prestaties in verschillende toprestaurants maar ook door zijn optreden als regionale TV kok en zijn kookboek ‘De helft is liefde’. Ook op Bonaire is Corjan op TV te zien geweest in het programma Brunch & Babbels dat op zondagen werd opgenomen vanuit het restaurant van het resort. Tegenwoordig is Corjan ook te zien in het TV-programma Bonaire Eet Smakelijk. Corjan zal regelmatig recepten delen op Bonaire.nu.

Caribische langoest of lokale kreeft frittata

De langoest is familie van de kreeftachtigen. Ze worden tusssen de twintig en veertig centimeter groot en hebben geen scharen. Onder andere in de Caribische Zee komen langoesten (lokale kreeften) voor. Corjan maakt deze keer van het vlees van deze kreeften een heerlijke frittata, een van oorsprong Italiaans gerecht. Het gerecht is eigenlijk een goedgevulde omelet, waarbij aan de losgeklopte eieren verschillende soorten groenten en in dit geval kreeft worden toegevoegd. Het gerecht is bedacht om restjes mee op te maken en kan zowel in de pan als oven bereid worden.

Ingrediënten

250 gram langoestvlees

2 lente uitje, in reepjes gesneden

1/2 rode ui, gesnipperd

100 gram lokale spinazie, geblancheerd

100 gram gemengde paddestoelen, in grove stukken

50 gram roomkaas

50 gram crème fraîche

50 gram room

6 eieren

50 gram geraspte kaas

10 sprieten bieslook, fijn gesneden

1/4 rode peper, fijn gesneden

1 teen knoflook, gehakt

75 gram prei, in fijne reepjes

6 velletjes filodeeg

eventueel 50 gram kreeftensoep (van de schalen hebt gemaakt)

groene asperges, geblancheerd

peper en Bonaire zeezout

Benodigdheden

cupcake bakvorm

oven

Recept

Roer alle zuivelproducten goed door elkaar. Meng dit met alle groenten die je even kort hebt aangebakken, zodat deze meer smaak afgeven. Breng op smaak met vers gemalen peper en Bonaire zeezout.

Bekleed de vormpjes met een half velletje filodeeg. Vul deze met het groente/zuivelmengsel en verdeel nu de geblancheerde spinazie en het langoestvlees over de vormpjes.

Bak de frittata ongeveer 12 minuten af in een oven op 175 graden Celsius.

Serveer ze direct met wat lokale spinazie die je in een kookpan even kort stooft in boter met wat ui, peper en zout.

Af garneren met de groene asperges en wat pootjes van de lokale kreeft.

Het eindresultaat

Eet smakelijk