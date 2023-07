Koken met Corjan: Dessert pizza van bakbanaan

Chefkok Corjan Hoogerheide van het restaurant ‘LEKKER THUIS’ op het Red Palm Village Resort, is beroemd door zijn culinaire prestaties in verschillende toprestaurants maar ook door zijn optreden als regionale TV kok en zijn kookboek ‘De helft is liefde’. Ook op Bonaire is Corjan op TV te zien geweest in het programma Brunch & Babbels dat op zondagen werd opgenomen vanuit het restaurant van het resort. Tegenwoordig is Corjan ook te zien in het TV-programma Bonaire Eet Smakelijk. Corjan zal regelmatig recepten delen op Bonaire.nu.

Dessert pizza van bakbanaan met lokaal fruit

Deze keer heeft Corjan gekozen voor een heerlijk dessert gerecht met lokaal fruit in de vorm van een pizza. Als basisingrediënten voor de bodem van deze ‘pizza’ gebruikt hij bakbanaan. De ‘saus’ van de pizza bestaat uit een compote van papaya. Door de toevoeging van limoensap en munt is die lekker fris. Tot slot bestaat de topping uit vers lokaal fruit.

Ingrediënten

Bodem

1 bakbanaan

20 gram gemengde noten, gehakt

20 gram kokosrasp

klein beetje suiker

Papaya compote

200 gram papaya

10 gram verse gember, geraspt

limoensap

3 blaadjes munt, fijn gesneden

scheutje gembersiroop

klein beetje Bonaire zeezout

Topping

Ananas

Meloen

Mango

Papaya

Banaan

Gekonfijte blokjes ananas, papaya en lemon

Kokossnippers

Takje munt

Kokos of bananen ijs

Recept

Snijd de papaya in iets grove stukken en verwarm deze in wat (kokos)olie in een pan.

Roer er de gembersiroop, verse gember, Bonaire zeezout en limoensap doorheen. Gaar dit tot een mooie compote, roer er op het laatst de fijn gesneden munt door.

Rasp de bakbanaan en meng deze met de gehakte noten, kokosrasp en wat suiker.

Vorm de ‘mini pizzabodem’ in de koekenpan en bak deze in wat (kokos)olie aan beide zijden mooi goudbruin.

Smeer de bodems in met de papayacompote en verdeel het verse lokale fruit erop.

Verdeel er ook het gekonfijte fruit over, bestrooi met wat kokosschaafsel en garneer af met een takje munt.

Serveer er een bolletje kokos- of bananenijs bij.

Eet smakelijk