Koken met Corjan: Passievruchtenmousse Inge Poorthuis 2024-03-10

Chefkok Corjan Hoogerheide van het restaurant ‘LEKKER THUIS’ op het Red Palm Village Resort, is beroemd door zijn culinaire prestaties in verschillende toprestaurants maar ook door zijn optreden als regionale TV kok en zijn kookboek ‘De helft is liefde’. Ook op Bonaire is Corjan op TV te zien geweest in het programma Brunch & Babbels dat op zondagen werd opgenomen vanuit het restaurant van het resort. Tegenwoordig is Corjan ook te zien in het TV-programma Bonaire Eet Smakelijk. Corjan zal regelmatig recepten delen op Bonaire.nu.

Passievruchtenmousse

Dit keer deelt Corjan het recept van een heerlijk tropisch nagerecht: passievruchtenmousse. Passievruchten zijn de vruchten afkomstig van passiebloemen en groeien gewoon op Bonaire. De binnenkant van de passievrucht bevat zoet, geel vruchtvlees met pitjes. Deze pitjes kun je gewoon eten en smaken een beetje zuur. Van deze vrucht maakt Corjan dit keer een heerlijk toetje in de vorm van een mousse. Speciaal voor Pasen voegt hij aan het nagerecht chocolade ijs en paaseitjes toe.

Ingrediënten

450 gram passievruchtvlees

3 eiwitten

150 gram suiker

4 deciliter room

5 gram gelatine

Scheutje Passoa likeur

Chocolade ijs

Paaseitjes

Verse munt

Recept

Snijd de passievruchten door de helft en schep het vruchtvlees eruit. Schraap het vlies uit de schil van de passievrucht en bewaar de schillen. Week de gelatine in koud water, tot deze zacht is. Verwarm het passievruchtvlees iets en los daar de geweekte gelatine, een derde van de suiker en de likeur in op. Laat afkoelen zodat deze iets gaat geleren.

Klop de room op met een derde van de suiker tot yoghurtdikte en zet koel.

Klop de eiwitten op met het laatste deel van de suiker tot deze stijf zijn. Roer iets van opgeklopt eiwit door het koude passievruchtenmengsel. Spatel nu de slagroom en de rest van het eiwit erdoor en schep deze mousse in de lege passievrucht schillen en laat opstijven in de koelkast.

Serveer de mousse samen met bijvoorbeeld een bol chocolade-ijs en voor de Pasen met wat paaseitjes, munt takje en wat passievruchtvlees.

Je kunt dit natuurlijk ook in een glas of schaaltje serveren.

Eet smakelijk