Kustwacht CITRO en Kustwacht sluiten nieuwe samenwerkingsovereenkomst Redactie 07-05-2024 - 1 minuten leestijd

Medewerkers van Kustwacht en CITRO bij elkaar ter gelegenheid van de ondertekening van de samenwerking. Foto: Kustwacht

WILLEMSTAD- Afgelopen week hebben de Citizen Rescue Organization (CITRO) en de Kustwacht Caribisch gebied een nieuwe samenwerkingsovereenkomst getekend.

Hierbij waren aanwezig in het boothuis van de CITRO Adriaan van der Hoeven, Voorzitter, SueWen van Daalen, Secretaris en Sonia Moniz de Faria, Penningmeester, Lusette Verboom, Virgill Kemper en Izzy Gerstenbluth voor de CITRO.

Voor de Kustwacht Caribisch Gebied waren aanwezig de Directeur Kustwacht, Walter Hansen, Hoofdoperaties, Martin van Lavieren en Hoofd Maritiem Operatie Centrum, Mirko Kessen.

De Directeur van de Kustwacht kent de CITRO al van 25 jaar geleden toen hij voor het eerst op Curaçao was als commandant op de kustwachtcutter Jaguar en later de functie van hoofdoperaties van Kustwacht bekleedde.

Vrijwilligers

Hansen benadrukte ook hoe bijzonder het was dat de CITRO een hele belangrijke partner was voor de Kustwacht. Zeker ook omdat het heel bijzonder is dat een organisatie die geheel met vrijwilligers werkt, zo’n belangrijke rol kan spelen als stabiele ketenpartner van de Kustwacht voor het redden van mensenlevens op zee.