Koken met Corjan: Mexicaanse spinazie soep

Chefkok Corjan Hoogerheide van het restaurant ‘LEKKER THUIS’ op het Red Palm Village Resort, is beroemd door zijn culinaire prestaties in verschillende toprestaurants maar ook door zijn optreden als regionale TV kok en zijn kookboek ‘De helft is liefde’. Ook op Bonaire is Corjan op TV te zien geweest in het programma Brunch & Babbels dat op zondagen werd opgenomen vanuit het restaurant van het resort. Tegenwoordig is Corjan ook te zien in het TV-programma Bonaire Eet Smakelijk. Corjan zal regelmatig recepten delen op Bonaire.nu.

Mexicaanse spinazie soep

Eddo is een tropische plant die in eerste instantie verbouwd werd als plantaardige voeding vanwege de eetbare wortel en als tweede voor de bladgroenten. De wortel van de taro wordt eddo genoemd en is afkomstig uit Indonesië. Eddo is een groente vol zetmeel. De buitenkant is harig en is te vergelijken met een kokosnoot. De tarowortel is rauw giftig, maar heerlijk na het koken. Eddo heeft een nootachtige smaak. Eddo is jaarrond verkrijgbaar geïmporteerd vanuit Brazilië en Costa Rica.

Op elke mercado in Mexico kun je verfrissende en dorstlessende fruitdrankjes (smoothies) kopen. Meestal met tropisch fruit zoals mango, papaja, limoen of passievrucht. Maar Corjans favoriete drankje is gemaakt met ananas (piña), limoen en chaya. Chaya is een vreemde eend in de bijt, want dit is geen fruit maar een Mexicaanse groene plant die qua smaak een beetje op spinazie lijkt. In Mexico, en met name in Yucatan, kun je drankjes met chaya op elke straathoek krijgen, maar in Nederland zul je het niet tegenkomen. Daarom kun je in dit recept chaya vervangen door spinazie. Wat naar Corjans mening voor hetzelfde effect zorgt: een heerlijk gezonde soep.

Ingrediënten

10 bladeren van de chaya*, de Mexicaanse spinazieboom

250 gram eddo’s, geschild

80 gram avocado

1/3 jalapeño peper

1/2 ui, grof gesneden

3 tenen knoflook, geplet

1 liter groentebouillon

Iets olie

Peper en Bonaire zeezout

*Let op: de bladeren van de chaya kun je niet rauw eten er zitten giftige stoffen in.

Griekse yoghurt

Tortilla chips

Maïskorrels

Mexicaanse salade

1 taco schelp

3 kerstomaatjes, door de helft

30 gram ui, in fijne reepjes

30 gram maïskorrels

30 gram avocado, in blokjes

30 gram rode puntpaprika, in fijne reepjes

20 gram jalapeño, fijn gesneden

Limoensap

Olijfolie

Peper en Bonaire zeezout

Benodigdheden:

Blender

Recept

Fruit de ui, knoflook en jalapeñopeper licht aan in een kookpan in wat olie. Giet de bouillon erbij en breng aan de kook. Voeg de eddo’s toe en kook deze gaat.

Kook de chaya bladeren even mee en pureer nu in de blender samen met de avocado, tot een glad geheel.

Doe het mengsel terug in de pan en breng op smaak met eventueel wat Bonaire zeezout en vers gemalen peper.

Meng alle ingrediënten van de Mexicaanse salade en breng op smaak met limoensap, olijfolie, vers gemalen peper en Bonaire zeezout en vul de tacoschelp en serveer deze naast de soep

Giet de soep in een bord en voeg een schep yoghurt toe en garneer af met wat maïskorrels en wat tortillachips.

Eet smakelijk