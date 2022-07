Chefkok Corjan Hoogerheide van het restaurant ‘LEKKER THUIS’ op het Red Palm Village Resort, is beroemd door zijn culinaire prestaties in verschillende toprestaurants maar ook door zijn optreden als regionale TV kok en zijn kookboek ‘De helft is liefde’. Ook op Bonaire is Corjan op TV te zien geweest in het programma Brunch & Babbels dat op zondagen werd opgenomen vanuit het restaurant van het resort. Tegenwoordig is Corjan ook te zien in het TV-programma Bonaire Eet Smakelijk. Corjan zal regelmatig recepten delen op Bonaire.nu

Lokale wafels

Corjan bewijst met zijn nieuwste recept maar weer eens dat je met lokale ingrediënten de lekkerste gerechten op tafel kunt zetten. Dit keer maakt hij een lokale wafel van pinda’s, banaan en sorghum-meel. Hij garneert de wafel met kouseband, pittige tomatensalsa en gebakken viskuit.

Ingrediënten

Wafel:

100 gram pinda’s, gepeld en gebrand

100 gram banaan

30 gram sorghum-meel

40 gram gesmolten boter

25 gram ontbijtkoek

2 eieren

80 gram melk

1/2 theelepel bakpoeder

peper & Bonaire zeezout

Tomatensalsa:

1/2 rode ui, gesnipperd

2 tomaten, vruchtvlees in blokjes

1/4 gele Spaanse peper, in kleine stukjes

1 takje koriander, fijn gesneden

1 bos uitje, fijn gesneden

1 teen knoflook, gehakt

olijfolie

citroensap

peper en Bonaire zeezout

Overige ingrediënten:

Viskuit

Polenta

Kousenband

Benodigdheden:

keukenmachine

wafelijzer

Recept

Pureer de pinda’s samen met de ontbijtkoek en banaan in de keukenmachine tot een redelijk glad mengsel.

Draai er dan de eieren, melk en gesmolten boter doorheen en roer dan het sorghum-meel en bakpoeder erdoor. Breng op smaak met peper en zout.

Laat het beslag even staan en verdun het eventueel nog iets met wat melk.

Bak de wafels in een wafelijzer.

Meng alle ingrediënten voor de tomatensalsa en breng op smaak met olijfolie, citroensap en peper en zout.

Snijd de viskuit in plakjes van 1 cm dik en peper en zout ze licht. Paneer het vervolgens in wat polenta. Bak ze mooi goudbruin en net niet helemaal gaar in wat olie en een klontje boter.

Kook de kousenband gaar en koel deze in ijswater zodat de kleur mooi groen blijft. Breng op smaak met wat olijfolie en peper en zout.

Maak van alle ingrediënten nu een leuk opgemaakt bord en strooi nog wat pinda’s rondom het gerecht.

Het eindresultaat

Eet smakelijk