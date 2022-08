Chefkok Corjan Hoogerheide van het restaurant ‘LEKKER THUIS’ op het Red Palm Village Resort, is beroemd door zijn culinaire prestaties in verschillende toprestaurants maar ook door zijn optreden als regionale TV kok en zijn kookboek ‘De helft is liefde’. Ook op Bonaire is Corjan op TV te zien geweest in het programma Brunch & Babbels dat op zondagen werd opgenomen vanuit het restaurant van het resort. Tegenwoordig is Corjan ook te zien in het TV-programma Bonaire Eet Smakelijk. Corjan zal regelmatig recepten delen op Bonaire.nu.

Mofongoburger met geitenkaas

Mofongo is een Puerto Ricaans gerecht met bakbanaan als hoofdingrediënt. Het gerecht wordt traditioneel geserveerd met gebakken vlees en kippenbouillonsoep. Corjan maakt van bakbananen een mofongoburger die hij serveert met geitenkaas, serranoham en een truffeldressing.

Ingrediënten

Mofongoburger:

1 bakbanaan, iets rijpe

5 walnoten

1 teen knoflook

15 gram geraspte kaas

sesamzaad

olijfolie

peper en Bonaire zeezout

Garnering:

80 gram zachte geitenkaas met witschimmel korst

3 druiven

2 plakjes serranoham

3 walnoten

paar blaadjes sla

Truffeldressing:

1 theelepel goede truffeltapenade

1 theelepel honing

1 theelepel ketjap manis

1 eetlepel balsamico azijn

1 eetlepel truffelolie

3 eetlepels zonnebloemolie

peper en Bonaire zeezout

Benodigdheden:

Frituurpan

Oven

Recept

Roer alle ingrediënten voor de truffeldressing goed door elkaar en laat het even intrekken.

Verwarm de oven voor op 180 graden Celsius en de frituurpan op 130 graden Celsius.

Haal de bakbanaan uit de schil en snijd deze in stukjes van 1 cm dik. Frituur in de frituurpan de stukjes op 130 graden Celsius tot ze zacht zijn.

Hak de gefrituurde bakbanaan in stukjes en meng dit met wat olijfolie tot je er een bal van kan maken die aan elkaar blijft plakken.

Hak de walnoten in kleine stukjes en meng deze samen met de geraspte kaas door de gehakte bakbanaan. Breng op smaak met peper en zout.

Maak er nu een bal van ter grootte van een hamburgerbroodje en maak de onderkant plat.

Bestrooi de bovenkant met sesamzaadjes en wat geraspte kaas. Bak het mofongobroodje nu aan beide kanten mooi bruin en gaar in de oven in 5 minuten op ongeveer 180 graden Celsius.

Snijd het broodje open en beleg deze met een blaadje sla, de geitenkaas en de serranoham. Eventueel kun je de geitenkaas met honing insmeren en wat peper en zout erop strooien en even warm maken in de oven.

Roer de truffeldessing voor gebruik even door. Garneer het gerecht met de druiven, walnoten en de truffeldressing.

Het eindresultaat

Eet smakelijk