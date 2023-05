Koken met Corjan: Caribische harirasoep

Chefkok Corjan Hoogerheide van het restaurant ‘LEKKER THUIS’ op het Red Palm Village Resort, is beroemd door zijn culinaire prestaties in verschillende toprestaurants maar ook door zijn optreden als regionale TV kok en zijn kookboek ‘De helft is liefde’. Ook op Bonaire is Corjan op TV te zien geweest in het programma Brunch & Babbels dat op zondagen werd opgenomen vanuit het restaurant van het resort. Tegenwoordig is Corjan ook te zien in het TV-programma Bonaire Eet Smakelijk. Corjan zal regelmatig recepten delen op Bonaire.nu.

Caribische harirasoep

Harira is een soep afkomstig uit Marokko en wordt daar zelfs als nationaal gerecht beschouwd. Ook in het westen van Algerije wordt deze soep gemaak. De soep is gebonden en heeft een rijke vulling. De belangrijkste ingrediënten zijn tomaten, kikkererwten, linzen en bleekselderij.

Corjan gebruikt voor dit gerecht voorbout van lokele geitenlam. Daarnaast gebruikt hij gember om de soep wat meer pit te geven. Om de soep te binden gebruikt Corjan Orzo pasta, een pastasoort die qua grootte lijkt op rijst.

Ingrediënten

bouillon:

1 voorbout van geitenlam

1 ui

1 winterwortel

3 laurierbladen

stukje verse gember

5 tenen knoflook

2 stengels bleekselderij

1/2 rode peper

kaneelstokje

harira:

150 gram tomatenpuree

400 gram blokjes gepelde tomaat

4 tenen knoflook, fijn gehakt

1 rode ui, grof gesneden

1 witte ui, grof gesneden

2 stelen bleekselderij, draden verwijderd en fijn gesneden

1/2 gele courgette, in kleine blokjes

1/2 groene courgette, in kleine blokjes

400 gram kikkererwten uit blik, uitgelekt

400 gram linzen uit blik, uitgelekt

400 gram maïskorrels uit blik, uitgelekt

100 gram Orzo pasta

peper en Bonaire zeezout

olie

garnering:

(afbak-)stokbrood

geitenyoghurt

benodigdheden:

fijne zeef

Recept

Zet de voorbout op in ruim koud water in een kookpannetje en breng deze aan de kook. Schep het schuim wat bovenkomt drijven eraf en voeg nu alle ingrediënten voor de bouillon toe.

Laat de bouillon ongeveer 3 uur trekken onder de 100 graden Celsius tot het vlees goed gaar is. Giet de bouillon door een fijne zeef en haal al het vlees van de botten af en bewaar deze.

Giet wat olie in een ruime kookpan en gaar de knoflook en uien, zonder te kleuren. Voeg de tomatenpuree toe en verwarm deze ook even.

Voeg nu de rest van de ingrediënten toe en giet ook de bouillon erbij en breng aan de kook. Laat de soep zachtjes koken zodat alle smaken lekker op elkaar intrekken.

Voeg de Orzo pasta toe en laat deze garen, de pasta zorgt voor wat binding van de soep.

Voeg nu het iets fijn gesneden gare vlees toe en breng op smaak met eventueel vers gemalen peper, rode peperflakes en Bonaire zeezout.

Serveer met knapperig brood en een schep geitenyoghurt.

Eet smakelijk