Chefkok Corjan Hoogerheide van het restaurant ‘LEKKER THUIS’ op het Red Palm Village Resort, is beroemd door zijn culinaire prestaties in verschillende toprestaurants maar ook door zijn optreden als regionale TV kok en zijn kookboek ‘De helft is liefde’. Ook op Bonaire is Corjan op TV te zien geweest in het programma Brunch & Babbels dat op zondagen werd opgenomen vanuit het restaurant van het resort. Tegenwoordig is Corjan ook te zien in het TV-programma Bonaire Eet Smakelijk. Corjan zal regelmatig recepten delen op Bonaire.nu

Biefstuk van flank steak

Flank steak (of bavette) is een typisch Amerikaans stuk vlees. In het Nederlands wordt het ook wel vinkenlap genoemd. Het komt van de flank, het dikste gedeelte van de buikwand van de koe. Het vlees is wat stugger, maar door het in dunne plakken te snijden is het net biefstuk. Corjan maakt dit vleesgerecht af met gebakken witlof en ‘risotto’ van parelcouscous en een balsamico-appelstroopsaus.

Ingrediënten

190 gram flank steak

3 plakjes ontbijtspek

30 gram parelcouscous

1 bosuitje

50 gram room

10 gram geraspte Parmezaanse kaas

70 gram witlof

1/4 appel

5 walnoten

scheutje walnootolie

1 deciliter balsamico azijn

70 gram appelstroop

20 gram roomboter

Iets bouillonpoeder

30 gram roomkaas

20 gram blauwe kaas

peper en zout

gembersiroop

Benodigdheden

slagerstouw

Recept

Snijd van de flank steak 2 stukken van 2 cm dik op de draad van het vlees. Vouw ze in elkaar tot een mooi rond ‘biefstuk’ en omwikkel met een plak ontbijtspek. Bind dit vast met slagerstouw.

Roer de roomkaas samen met de blauwe kaas door elkaar en maak er 2 balletjes van.

Bak het spek langzaam uit zodat het krokant wordt. Kook de parelcouscous tot net gaar.

Doe wat olie in een kookpannetje en fruit de gesneden bosui daarin. Voeg de gekookte parelcouscous toe en voeg daarna de room toe en verwarm tot een smeuïg geheel. Roer de geraspte Parmezaanse kaas erdoor en breng verder op smaak met wat peper en zout.

Doe de balsamico azijn en de appelstroop in een kookpannetje en kook dit in. Voeg iets bouillonpoeder toe en roer er de harde klontjes roomboter door tot een mooie saus.

Snijd de witlof in grove stukken, zonder de harde kern. Snijd de appel in kleinere blokjes en maak de walnoten ook wat kleiner.

Bak het ‘biefstuk’ aan in de pan tot de gewenste gaarheid en verwijder het touwtje. Bak de witlof goudbruin in wat walnootolie en voeg de appel en walnoten toe en bak even mee. Breng op smaak met peper en zout en eventueel een scheutje gembersiroop.

Leg nu alles op het bord, de smeuïg parelcouscous, gebakken witlof, vlees met daar bovenop de krokante spek met de balletjes kaas en rondom de saus.

Het eindresultaat

Eet smakelijk