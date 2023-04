Koken met Corjan: Gestoofde gebakken procureur schapenlam

Chefkok Corjan Hoogerheide van het restaurant ‘LEKKER THUIS’ op het Red Palm Village Resort, is beroemd door zijn culinaire prestaties in verschillende toprestaurants maar ook door zijn optreden als regionale TV kok en zijn kookboek ‘De helft is liefde’. Ook op Bonaire is Corjan op TV te zien geweest in het programma Brunch & Babbels dat op zondagen werd opgenomen vanuit het restaurant van het resort. Tegenwoordig is Corjan ook te zien in het TV-programma Bonaire Eet Smakelijk. Corjan zal regelmatig recepten delen op Bonaire.nu.

Gestoofde gebakken procureur schapenlam

Corjans nieuwste recept is tot stand gekomen in samenwerking met de Bonairiaanse landbouw, veeteelt en visserij-organisatie (LVV). Corjan heeft schapenlamsvlees mogen proeven bij LVV en was direct enthousiast over het product. Hij omschrijft het vlees als smaakvol, sappig, vettig en fijn van structuur. Op basis van dit schapenlamsvlees heeft hij het nieuwe recept gemaakt; gestoofde gebakken procureur schapenlam met uien-kaaspuree.

Ingrediënten

1 stuk schapenlamsprocureur (nek) van ongeveer 8 maanden jong

1 ui, gesnipperd

2 deciliter slagroom

1 teen knoflook, fijn gesneden

50 gram oude geraspte kaas

versgemalen peper

1 theelepel maïzena

3 stengels bleekselderij

1 plakje ontbijtspek, eventueel nog 1 voor garnering

1 liter groentebouillon (1 liter water met 1/2 ui, 1/2 winterwortel, 2 laurierbladen, 1/4 rode peper, scheutje witte wijn, stukje verse gemberwortel, Bonaire zeezout)

Golden Berries

Benodigdheden:

oven

Recept

Zet de groentebouillon op en laat deze zachtjes trekken.

Bak de procureur rondom mooi bruin. Laat het vlees voor ongeveer 4 uur onder het kookpunt garen in de bouillon. Laat het vlees er ook in afkoelen, zodat het vocht er weer terug in kan trekken. Op deze manier behoudt het vlees zijn sappigheid.

Haal van de bleekselderij de draden er af met een mesje, of schil ze met de dunschiller. Snijd in stukjes en kook deze beetgaar in water met zout.

Snijd het ontbijtspek in stukjes en bak deze zachtjes krokant. Bak vervolgens de gekookte bleekselderij even mee en breng op smaak met wat peper.

Kook de gesnipperde ui en de knoflook in de room onder voortdurend roeren gaar zodat een dikke saus ontstaat. Voeg de geraspte kaas toe en breng op smaak met peper, eventueel wat zout of bouillonpoeder. Bind de saus wat af met maïzena, opgelost in water, zodat je een mooie dikke puree krijgt die op het vlees blijft liggen.

Giet de bouillon door een fijne zeef en kook deze in tot sausdikte eventueel met een scheutje ketjap.

Haal het vlees uit de bouillon en dep het droog. Snijd het vervolgens in drie gelijke stukken. Bak het vlees aan beide kanten aan in de koekenpan en schep dan wat uien-kaas puree erop. Laat in een hete oven het vlees warm worden en de puree mooi goudbruin kleuren.

Leg de bleekselderij op een bord, de gebakken procureur erop en giet wat saus rondom. Eventueel kun je het gerecht garneren met een plakje gebakken spek en 2 Golden Berries, voor een friszure smaak.

Eet smakelijk