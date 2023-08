Koken met Corjan: Rode quinoa salade met lokale duif

Chefkok Corjan Hoogerheide van het restaurant ‘LEKKER THUIS’ op het Red Palm Village Resort, is beroemd door zijn culinaire prestaties in verschillende toprestaurants maar ook door zijn optreden als regionale TV kok en zijn kookboek ‘De helft is liefde’. Ook op Bonaire is Corjan op TV te zien geweest in het programma Brunch & Babbels dat op zondagen werd opgenomen vanuit het restaurant van het resort. Tegenwoordig is Corjan ook te zien in het TV-programma Bonaire Eet Smakelijk. Corjan zal regelmatig recepten delen op Bonaire.nu.

Rode quinoa salade met lokale duif

Voor dit gerecht neemt Corjan duivenborst als hoofdingrediënt. Duif kenmerkt zich door de typische wildsmaak, die je misschien kent van bijvoorbeeld hazen- of hertenvlees. Toch is de smaak van duif wat milder en dus niet zo overheersend. Zolang je de duivenfilets niet te ver door bakt, blijven ze lekker sappig en smaakvol. Bak de filets dus even kort op hoog vuur zodat ze rosé van binnen blijven. Corjan maakt de salade af met quinoa, witte kaas en verschillende soorten gedroogd fruit.

Ingrediënten

1 duif, de borst eraf gefileerd

25 gram rode quinoa

1 gekookte rode biet, in kleine balletjes

20 gram rookworst, in kleine blokjes gesneden

10 gram rozijnen, in iets Port geweekt

10 gram cranberry’s

2 golden berries

10 gram zonnebloempitten, gebruineerd

Stuk watermeloen in balletjes

15 gram witte kaas, gebrokkeld

1 plakje ontbijtspek

2 blaadjes sla, bijvoorbeeld veldsla

Dressing:

10 gram frambozenazijn

20 gram olie

5 gram dadelstroop

Peper en Bonaire zeezout

Recept

Roer alle ingrediënten van de dressing door elkaar en laat ze op elkaar intrekken.

Kook de quinoa in water met wat zout tot de quinoa gaar is en laat deze iets opdrogen. Meng de gare quinoa met de rozijnen, cranberry’s, rookworst en watermeloen.

Strooi peper en zout over de duivenborst en omwikkel deze met het spekplakje. Bak de duivenfilets rosé in de koekenpan in wat olie en laat even rusten voor het snijden.

Verdeel de salade op een bord en leg daar de gesneden duivenborst op.

Afgarneren met de sla, witte kaas en golden berrie en breng op smaak met de dressing, die je nog even hebt doorgeroerd voor gebruik. Eventueel serveren met een snee briochebrood, vers getoast.

Eet smakelijk