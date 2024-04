Vakantie & Toerisme Nieuwe wandelroute in Washington Slagbaai Nationaal Park: de Oliba Trail Inge Poorthuis 25-04-2024 - 9 minuten leestijd

Goed nieuws voor wandelliefhebbers op Bonaire! Er is een nieuwe wandelroute in Washington Slagbaai Nationaal Park geopend: de Oliba Trail. De hiking trail is vernoemd naar de lokale olijfbomen die je langs het pad ziet staan. De nieuwe route is de vierde officiële wandelroute in het nationale park. De Oliba Trail is een korte, maar afwisselende route met een schitterend uitzicht over Slagbaai, de Caribische Zee en de Brandaris. Jonge olijfboom – foto Inge Poorthuis ABC Online Media

Washington Slagbaai Nationaal Park ligt in het noorden van Bonaire en is een schitterend natuurpark. Naast het rijden van een autoroute, zwemmen, snorkelen en duiken kun je er ook fantastische wandelingen maken. De beklimming van de Brandaris, de hoogste berg van Bonaire, is de bekendste en populairste wandeling. Maar wist je dat het park nog een aantal prachtige wandelroutes heeft? Zo kun je daar ook de Kasikunda Climbing Trail en de Lagadishi Walking Trail lopen. Sinds kort is er een nieuwe wandelroute toegevoegd: de Oliba Trail.

Tip: Begin op tijd met deze wandeling, in ieder geval voor 13:00 uur, zo heb je nog voldoende tijd om het nationale park voor sluitingstijd te verlaten.

Wil je meer lezen over wandelen in Washington Slagbaai Nationaal Park en hoe je je het beste voorbereidt op een wandeling daar? Lees dan ons artikel Wandelen in Washington Slagbaai Nationaal Park op Bonaire.

De Oliba Trail

De Oliba Trail is dus de nieuwste wandelroute in het nationale park van Bonaire. Het is een korte, maar afwisselende route. De route is in totaal nog geen 1,5 kilometer lang en je doet er ongeveer 45 minuten over. Met name in het regenseizoen is de begroeiing hier weelderig, maar ook in het droge seizoen is het een leuke wandeling om te ontdekken. Onderweg heb je namelijk een prachtig uitzicht over het strand en de gebouwen van Slagbaai, de saliña waar meestal vele flamingo’s te bewonderen zijn en de hoogste berg van het eiland, de Brandaris. De route wordt aangegeven met blauwe stenen en blauwe plastic labels op de cactussen en bomen. Startpunt van de Oliba Trail – Foto Inge Poorthuis -ABC Online Media

Je vindt het startpunt van de route vlak nadat je het strand en de gebouwen van Slagbaai gepasseerd bent. Om de route te wandelen parkeer je jouw auto bij Slagbaai. Vanaf de gebouwen van Slagbaai loop je naar het vervolg van de autoroute. Je steekt het wildrooster over en volgt een klein stukje van deze autoroute. De brede zandweg stijgt en naar een paar minuten lopen vind je aan de rechterkant de ingang van de Oliba Trail. Het eindpunt van de route is weer bij het strand en de gebouwen van Slagbaai.

Lees ook: Top 10 van leukste excursies op Bonaire

De wandelroute

Eerste gedeelte van de Oliba Trail – Foto Inge Poorthuis -ABC Online Media

Deze wandelroute start met een steile klim. Het pad is goed gemarkeerd met stenen, die aan de zijkanten van het pad liggen. Let op, wanneer het veel geregend heeft kan het hier behoorlijk glad worden. Na het steile gedeelte word je beloond met een schitterend uitzicht op de gebouwen van Slagbaai en de saliña die erachter ligt. In de verte zie je ook de Brandaris. Het hoogste punt van de Oliba Trail wordt gemarkeerd met een meetpunt van het Kadaster. Uitzicht vanaf het hoogste punt van de Oliba Trail – Foto Inge Poorthuis -ABC Online Media

Na dit punt verandert de route in een eenvoudig te bewandelen vlak pad. Je wandelt door de dichte begroeiing. Dit zorgt voor de nodige schaduw. Onderweg kom je een variëteit aan vegetatie tegen, waaronder de Oliba, waar de route naar vernoemd is. Dit is een lokale olijfboom. Je ziet zowel de volwassen bomen alsook de jonge plantjes. Voorheen werden deze jonge oliba bomen allemaal opgegeten door de vele geiten die in het Washington Slagbaai Nationaal Park rondstruinen. Inmiddels worden de geiten actief gevangen en uit het park verwijderd, zodat de oorspronkelijke vegetatie weer een kans krijgt om te groeien. Naast deze olijfbomen wandel je ook langs metershoge cactussen en hier en daar een Marie Pompoenplant. Het pad wordt aangegeven met blauwe stenen – Foto Inge Poorthuis -ABC Online Media Picknicktafel halverwege de Oliba Trail – Foto Inge Poorthuis -ABC Online Media

Op ongeveer de helft van de route kom je een picknicktafel tegen. Een perfecte plek om even te rusten en te genieten van de prachtige omgeving. Wanneer je je wandeling daarna vervolgt, kom je verderop op een Y-splitsing uit. De afslag naar rechts gaat verder door de dichte begroeiing. Het linkerpad brengt je naar de kust. Wanneer je deze route kiest, kom je al snel op een open terrein met een mooi uitzicht over de Caribische Zee. Vlak daarna is de omgeving van het pad weer wat dichter begroeid. Je volgt het pad nog een klein stukje totdat je weer bij een splitsing komt.

Neem bij deze splitsing het linkerpad om langs de kust te wandelen – Foto Inge Poorthuis -ABC Online Media

Gedeelte van de Oliba Trail langs de Caribische Zee – Foto Inge Poorthuis -ABC Online Media

Bij deze splitsing heb je een keuze: wanneer je linksaf slaat, kom je bij de enkele meters hoge klif waar je vanaf kunt springen. Een verkoelend einde van deze prachtige wandeling. Na de sprong zwem je eenvoudig terug naar het strand van Slagbaai. Of je neemt de afslag naar rechts om het pad verder te vervolgen. Je daalt dan af tussen de rotsblokken en komt bij het eindpunt van deze route. Afslag naar klif waar je vanaf kunt springen – Foto Inge Poorthuis -ABC Online Media

Natuurlijk kun je de Oliba Trail ook in omgekeerde richting wandelen, je start dan bij het poortje aan de zijkant van de gebouwen van Slagbaai. Eindpunt van Oliba Trail – Foto Inge Poorthuis -ABC Online Media

Wil jij ook de nieuwe Oliba Trail ontdekken?

Wil jij ook de nieuwe wandelroute in Washington Slagbaai Nationaal Park: de Oliba Trail wandelen? Of wil jij genieten van andere mooie wandelroutes die het park te bieden heeft, maar ben je nog niet op Bonaire? Geen nood, hier vind je de leukste aanbiedingen naar het eiland.

Wil je onder begeleiding wandelen in het park, dat kan ook, boek een wandelexcursie via deze link.

Dit artikel bevat affiliate links