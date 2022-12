Koken met Corjan: Bonaire Lorá’s

Chefkok Corjan Hoogerheide van het restaurant ‘LEKKER THUIS’ op het Red Palm Village Resort, is beroemd door zijn culinaire prestaties in verschillende toprestaurants maar ook door zijn optreden als regionale TV kok en zijn kookboek ‘De helft is liefde’. Ook op Bonaire is Corjan op TV te zien geweest in het programma Brunch & Babbels dat op zondagen werd opgenomen vanuit het restaurant van het resort. Tegenwoordig is Corjan ook te zien in het TV-programma Bonaire Eet Smakelijk. Corjan zal regelmatig recepten delen op Bonaire.nu.

Bonaire Lorá’s

Het nieuwste gerecht van Corjan is gebaseerd op een dolma en een sarma. Dolma is een Turks gerecht, maar komt ook veel voor in de Mediterrane keuken. De basis bestaat uit groenten die in bladeren gerold worden. Sarma komt eveneens uit de Turkse keuken. Sarma betekent letterlijk opgerold en bestaat ook uit een vulsel opgerold in een groenteblad. In het Papiaments heet het Lorá, letterlijk gerold ding. Corjan gebruikt voor dit gerecht gehakt van lokale geiten.

Ingrediënten

12 bladeren van de rode en groene snijbiet en/of tayerblad, even blancheren en goed koud spoelen

Vulling lorá’s

250 gram geitengehakt

50 orzo, pasta in de vorm van een rijstkorrel, koken tot net gaar

1/2 theelepel sambal

2 gedroogde tomaten, in kleine stukjes

1 lente uitje, fijn gesneden

1/2 rode punt paprika, in kleine reepjes gesneden

1 eetlepel rozijnen

2 tenen knoflook, fijn gesneden

1/4 rode ui, gesnipperd

8 blaadjes munt, fijn gesneden

4 takjes peterselie, gehakt

stukje verse gember, fijn gesneden

scheutje kokosmelk

vers gemalen peper en Bonaire zeezout

Ingrediënten saus

1 deciliter water

1 deciliter witte wijn

1 eetlepel tomatenpuree

1/2 deciliter olie

vers gemalen peper en Bonaire zeezout

Eventueel nog wat extra smaakstoffen in de saus, bijvoorbeeld verse gember ui, munt of knoflook

Recept

Meng alle ingrediënten van de vulling en wees vrij om met de ingrediënten te wisselen.

Verdeel het aangemaakte gehakt in porties en rol er een kort dik staafje van. Leg dit op de uitgevouwen, geblancheerde bladeren. Vouw de zijkanten dicht en rol het blad strak op.

Kook de saus even en leg dan de gevulde bladeren erin. Laat de lorá’s in 15 minuten zachtjes garen in de pan met deksel.

Serveer de lorá s met de saus en knapperig brood.

Het eindresultaat

Eet smakelijk