Nieuws van Bonaire Koken met Corjan: Lokale Charlotte Russe Inge Poorthuis 2024-04-07 - 4 minuten leestijd

Chefkok Corjan Hoogerheide van het restaurant ‘LEKKER THUIS’ op het Red Palm Village Resort, is beroemd door zijn culinaire prestaties in verschillende toprestaurants maar ook door zijn optreden als regionale TV kok en zijn kookboek ‘De helft is liefde’. Ook op Bonaire is Corjan op TV te zien geweest in het programma Brunch & Babbels dat op zondagen werd opgenomen vanuit het restaurant van het resort. Tegenwoordig is Corjan ook te zien in het TV-programma Bonaire Eet Smakelijk. Corjan zal regelmatig recepten delen op Bonaire.nu.

Lokale Charlotte Russe

Charlotte Russe is een heerlijk, koud nagerecht. De buitenkant is meestal gemaakt van lange vingers (koekjes) en de vulling bestaat meestal uit bavarois van room met vruchten. De bovenkant van het nagerecht wordt afgedekt met cake of lange vingers. Corjan heeft echter een lokale variant gemaakt van dit nagerecht, een Charlotte Grasse. Voor de buitenkant gebruikt Corjan avocado muntbrood in plaats van lange vingers. De vulling bestaat uit bavarois met limoengras. Een verrassende, maar smaakvolle combinatie!

Ingrediënten

1/2 liter melk

30 gram verse limoengras stengels

4 eidooiers

4 deciliter room

85 gram suiker

10 gram gelatine

Avocado Spearmint Bread van Betta Grasse

Likeur (bijvoorbeeld Bourbon Ginger Whiskey)

Garnering

Coco’s cubes, figs Jerry en dried sweet Patato en een blaadje mint

Benodigdheden

Zeef (fijn)

Kom

Ronde vorm

Bakpapier

Spatel

Lint

Recept

Kneus de stengels van de limoengras, zodat de smaak er beter uit kan trekken.

Breng de melk aan de kook en laat de gekneusde stengels er ongeveer 15 minuten in trekken.

Giet de melk door een fijne zeef in een kom op de eidooiers en roer goed door.

Giet het mengsel terug in de pan en verwarm dit al roerend tot deze gaat binden doordat de eidooiers gaan stollen. Blijf roeren anders wordt het een roerei.

Los de in koud water geweekte gelatine erin op en laat dit afkoelen zodat de vloeistof gaat geleren.

Klop de slagroom op met de suiker tot yoghurtdikte.

Snijd van het avocadobrood staafjes, besprenkel ze met wat likeur en zet deze in een ronde vorm bekleed met bakpapier.

Spatel nu de beide vloeistoffen door elkaar zodat een luchtig geheel ontstaat en giet dit in de vorm gelijk aan de brood staafjes.

Laat dit in de koelkast opstijven.

Verwijder de vorm en zet de bavarois op een mooi bord.

Voor een echte Charlotte, knoop er een lint omheen en garneer de bovenkant af met bijvoorbeeld Coco’s cubes, figs Jerry en dried sweet Patato en een blaadje mint.

Eet smakelijk