Koken met Corjan: Filet Bonaire

Chefkok Corjan Hoogerheide van het restaurant ‘LEKKER THUIS’ op het Red Palm Village Resort, is beroemd door zijn culinaire prestaties in verschillende toprestaurants maar ook door zijn optreden als regionale TV kok en zijn kookboek ‘De helft is liefde’. Ook op Bonaire is Corjan op TV te zien geweest in het programma Brunch & Babbels dat op zondagen werd opgenomen vanuit het restaurant van het resort. Tegenwoordig is Corjan ook te zien in het TV-programma Bonaire Eet Smakelijk. Corjan zal regelmatig recepten delen op Bonaire.nu.

Filet Bonaire

Corjan geeft dit keer de traditionele Filet Americain een lokale twist. In plaats van rauw rundvlees gebruikt hij lamsfilet voor zijn Filet Bonaire. In combinatie met de op Bonaire gemaakte sauzen van Flaming Flamingo ontstaat er weer een heerlijk lokaal gerecht.

Ingrediënten

300 gram lamsfilet (bijvoorbeeld van de achterbout)

3 eetlepels mayonaise

1/2 eetlepel mosterd

1/2 theelepel paprikapoeder

scheut Worchestershiresauce

peper

Bonaire zeezout

Flaming Flamingo banana ketchup

Flaming Flamingo hot sauce, Fresh mango

1 teen knoflook, fijn gehakt

1/2 theelepel zwarte knoflook

Garnituur

Gefrituurde uitjes

Harde geitenkaas, ronde plakjes

Kapper-appeltjes

Kappertjes

Augurk, plakje

Blaadje sla

Polenta boterham

3,5 deciliter bouillon (kip, groenten, vlees)

70 gram gele polenta

Zwarte sesam of maanzaad

Benodigdheden

Gehaktmolen

Keukenmachine

Zilverpapier

Recept

Maal het lamsvlees twee keer door een gehaktmolen, met fijne gaatjesplaat.

Draai nu het vlees in een keukenmachine glad samen met de mayonaise, paprikapoeder, knoflook, peper en Bonaire zeezout.

Breng verder op smaak met de worchestershiresauce, banana ketchup en de Hot mango sauce naar eigen smaak.

Breng de bouillon aan de kook en roer de polenta erdoor, blijven roeren en op zacht vuur garen.

Maak van zilverpapier een mal in de vorm van een brood.

Vul de vorm met de polenta ongeveer 1/2 cm dik.

Laat deze afkoelen en verwijder de vorm en druk de bovenkant van de boterham in sesam- of maanzaad.

Bak de polenta boterham aan beide zijden mooi bruin in de koekenpan in wat bakboter.

Laat iets afkoelen.

Besmeer de gebakken polenta boterham met de Filet Bonaire en garneer deze af met het garnituur, eventueel nog een draai vers gemalen peper en wat korreltjes grof Bonaire zeezout.

Eet smakelijk