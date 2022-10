Iedere maand zet Mina voor onze lezers de meest voorkomende woorden van de maand op een rij. Zo ben jij iedere maand goed voorbereid en kun je meepraten. Elke maand vind je in dit artikel een lijst met handige woorden. Het kunnen woorden zijn die betrekking hebben op bepaalde gebeurtenissen, feestdagen, seizoenen en nog veel meer.

Deze maand staat in het teken van woorden die alles te maken hebben met:

Dia di bestia / Dierendag / Animal day / Dia de los animales

Papiamentu Kachó Pushi Para Piská Buriku Yuana Karné Kabritu Makaku Porko Turtuga Konènchi Nederlands De hond De kat De vogel De vis De ezel De leguaan Het schaap De geit De aap Het varken De zeeschilpad Het konijn

English The dog The cat The parrot The fish The donkey The iguana The sheep The goat The monkey The pig The sea turtle The rabbit Español El perro El gato El pájaro / El ave El pescado El burro La iguana La oveja La cabra El mono El cerdo La tortuga marina El conejo

