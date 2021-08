Papia Papiamentu Augustus

147 Gedeeld

Iedere maand zet Mina voor onze lezers de meest voorkomende woorden van de maand op een rij. Zo ben jij iedere maand goed voorbereid en kun je meepraten. Elke eerste zaterdag van de maand vind je in dit artikel een lijst met handige woorden. Het kunnen woorden zijn die betrekking hebben op bepaalde gebeurtenissen, feestdagen, seizoenen en nog veel meer.

Deze maand staat in het teken van woorden die alles te maken hebben met:

Terug naar school

Nederlands De school De tas De pen Het potlood Het boek Het uniform Het huiswerk Leren Het klaslokaal Succes Papiamentu Skol Tas Pèn Pòtlot Buki Unifòrm Tarea pa kas Siña Klas Éksito

English The school The schoolbag The pen The pencil The book The uniform The homework To learn The classroom Succes Español La escuela La mochila El bolígrafo El lápiz El libro El uniforme La tarea Aprender El salón de clases Éxito

