Papia Papiamentu februari, ik ben ziek

Iedere maand zet Mina voor onze lezers de meest voorkomende woorden van de maand op een rij. Zo ben jij iedere maand goed voorbereid en kun je meepraten. Elke maand vind je in dit artikel een lijst met handige woorden. Het kunnen woorden zijn die betrekking hebben op bepaalde gebeurtenissen, feestdagen, seizoenen en nog veel meer.

Deze maand staat in het teken van woorden die alles te maken hebben met:

Mi ta malu / Ik ben ziek / Estoy enfermo / I am ill.

Afbeelding ter illustratie © Canva

Papiamentu Mi ta fèrkout Mi tin grip Mi tin diarea Mi tin keintura Mi tin doló Mi tin doló di kabes Mi mester bai dòkter Mi ta sigurá Mi ta bebe remedi Ofisina di dòkter Nederlands Ik ben verkouden Ik heb griep Ik heb diarree Ik heb koorts Ik heb pijn Ik heb hoofdpijn Ik moet naar de dokter Ik ben verzekerd Ik gebruik medicijnen De dokterspraktijk

English I have a cold I have the flu I have diarrhea I have a fever I have pain I have headache I must see a doctor I’m insured I’m on medication The doctor’s office Español Tengo resfrió Tengo gripe Tengo diarrea Tengo fiebre Tengo dolor Me duele la cabeza Tengo que ver a un médico Estoy asegurado Estoy tomando medicamentos La oficina del doctor

