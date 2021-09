Papia Papiamentu september

Iedere maand zet Mina voor onze lezers de meest voorkomende woorden van de maand op een rij. Zo ben jij iedere maand goed voorbereid en kun je meepraten. Elke eerste zaterdag van de maand vind je in dit artikel een lijst met handige woorden. Het kunnen woorden zijn die betrekking hebben op bepaalde gebeurtenissen, feestdagen, seizoenen en nog veel meer.

Deze maand staat in het teken van woorden die alles te maken hebben met:

Dia di Boneiru

Nederlands Bonaire dag Het nationale volkslied De vlag De cultuur De viering De nationale feestdag De traditie De ster Het kompas De kleuren Blauw Geel Wit Rood Zwart Papiamentu Dia di Boneiru Himno nashonal Bandera Kultura Selebrashon Fiesta nashonal Tradishon Strea Kompas Koló Blou Hel Blanku Kòrá Pretu

English Bonaire day The national anthem The flag The culture The celebration The national holiday The tradition The star The compass The colors Blue Yellow White Red Black Español Día de Bonaire El himno nacional La bandera La cultura La celebración La fiesta nacional La tradición La estrella La brújula Los colores Azul Amarillo Blanco Rojo Negro

Papiaments

