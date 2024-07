Nieuws van Bonaire Op=Op Voordeelshop is geopend! Sander Engelbertink 26-07-2024 - 1 minuten leestijd

Op=Op Voordeelshop is een discountwinkel met een uniek concept: Wij bieden bekende A-merkproducten aan tegen scherpe prijzen, waarbij de klant extra korting krijgt als er drie producten worden gekocht van dezelfde prijs. Dit kunnen 3 dezelfde producten, maar ook 3 verschillende producten zijn. Ons assortiment varieert van persoonlijke verzorgingsproducten tot dierenvoeding en van huishoudelijke benodigdheden tot schoolartikelen. En we hebben elke maand nieuwe producten en aantrekkelijke aanbiedingen!

Locaties

Sinds de oprichting van onze eerste winkel op Aruba in april 2017 hebben we onze vleugels uitgeslagen. Met nu drie winkels op Aruba en twee op Curaçao, zijn wij verheugd om nu ook Bonaire te verwelkomen in de Op=Op Voordeelshop familie.

Wij willen alle mensen op Bonaire van harte uitnodigen op 26 juli om 9 uur voor onze feestelijk opening! De eerste 150 betalende klanten ontvangen een leuke verrassing.

Ons adres is Kaya Industria 36.

