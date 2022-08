Iedere maand zet Mina voor onze lezers de meest voorkomende woorden van de maand op een rij. Zo ben jij iedere maand goed voorbereid en kun je meepraten. Elke maand vind je in dit artikel een lijst met handige woorden. Het kunnen woorden zijn die betrekking hebben op bepaalde gebeurtenissen, feestdagen, seizoenen en nog veel meer.

Deze maand staat in het teken van woorden die alles te maken hebben met:

Hür outo / Auto huren / To rent a car / Alquilar un coche

Papiamentu Hür outo Yabi di outo Depósito / Bòrg Reibeweis Seguro Outo stèndert Outo outomátiko Gasolin Plachi di number Outo Pikòp Nederlands Auto huren De autosleutel De borg Het rijbewijs De verzekering Schakel outo Automatische auto Benzine De nummerplaat De auto De pick-up

English To rent a car The car keys The deposit The driver’s license The insurance Stick shift car Automatic car Gasoline The license plate The car The pickup Español Alquilar un coche La llave del coche El depósito La licencia de conducir El seguro Coche con palanca de cambios Coche automático Gasolina La matrícula El coche La camioneta

