Evenementen Eerste editie van Bonaire by Night op vrijdag 2 augustus Redactie 26-07-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Op vrijdag 2 augustus 2024 vindt de eerste editie van Bonaire by Night plaats. Dit nieuwe evenement, georganiseerd door het Toeristenbureau Bonaire (TCB) en SKAL, belooft een gezellige avond te worden in het centrum van Kralendijk. Van 18:00 tot 21:00 uur zijn Kaya Grandi, het centrum en de Terramar Mall dé plekken om te zijn.

Tijdens Bonaire by Night wordt Kaya Grandi afgesloten voor verkeer, zodat iedereen rustig kan rondlopen en winkelen in een leuke sfeer. Er is muziek van DJ Kiart en Farley Entertainment, een Majorette-show en een speciale hoek voor kinderen.

Bonaire by Night wordt voortaan elke eerste vrijdag van de maand gehouden. Iedereen, zowel inwoners als toeristen, is van harte welkom om de eerste Zomereditie mee te maken.

