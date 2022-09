Iedere maand zet Mina voor onze lezers de meest voorkomende woorden van de maand op een rij. Zo ben jij iedere maand goed voorbereid en kun je meepraten. Elke maand vind je in dit artikel een lijst met handige woorden. Het kunnen woorden zijn die betrekking hebben op bepaalde gebeurtenissen, feestdagen, seizoenen en nog veel meer.

Deze maand staat in het teken van woorden die alles te maken hebben met:

Famia Real / De Koninklijke Familie / The Royal Family / La Familia Real

Papiamentu Reina Rei Prens Prensès / Prinsesa Trono Monarkia Monarka Palasio Poder Reino Reino Hulandes Reino Uní Nederlands De koningin De koning De prins De prinses De troon De monarchie De monarch / de vorst(in) Het paleis De macht Het Koninkrijk Het Koninkrijk der Nederlanden Het Verenigd Koninkrijk

English The Queen The King The prince The princess The throne The monarchy The monarch The palace The power The Kingdom The Kingdom of the Netherlands The United Kingdom Español La Reina El Rei El príncipe La princesa El trono La monarquía El/La monarca El palacio El poder El Reino El Reino de los Países Bajos El Reino Unido

Volg een cursus Papiaments

Bij Motivisati krijg je les op een interactive en uitdagende manier. Mina heeft al jaren veel ervaring met het verzorgen van taallessen, Mina is een bevoegd tweedegraads docent Papiaments en heeft jaren les gegeven op het MBO. Al deze ervaring zet ze al ruim vijf jaar met veel plezier in voor haar bedrijf Motivisati. Bij Motivisati gaat het niet alleen maar om het leren van de taal, de cultuur en beleving spelen een belangrijke rol in de cursus en zorgen er voor dat je het Papiaments snel zult leren.

Bekijk hier de woorden van andere maanden