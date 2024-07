Vacatures Bonaire Vacature Adviseur Beleid en Kwaliteit Melanie Zandwijk 25 juli 2024

Jong Bonaire is op zoek naar een enthousiaste en deskundige Adviseur Beleid en Kwaliteit om ons team te versterken. In deze cruciale rol richt je je op het ontwikkelen, schrijven en implementeren van beleid, het waarborgen van naleving van wet- en regelgeving, en het toetsen van de kwaliteit van onze programma’s en diensten. Als lid van het Management Team (MT) speel je een sleutelrol in de strategische en operationele groei van onze organisatie.

Over Jong Bonaire: Jong Bonaire is een non-profit organisatie die zich richt op de ontwikkeling en ondersteuning van jongeren op Bonaire. Ons doel is om een veilige, stimulerende en verrijkende omgeving te bieden waar jongeren zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige en verantwoordelijke volwassenen. Wij bieden diverse programma’s en activiteiten op het gebied van educatie, sport, cultuur en maatschappelijke betrokkenheid.

Functieomschrijving: Als Adviseur Beleid en Kwaliteit ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van beleid dat de missie en visie van Jong Bonaire ondersteunt. Je zorgt ervoor dat alle activiteiten en programma’s voldoen aan de geldende wet- en regelgeving en aan de hoogste kwaliteitsstandaarden. Daarnaast ben je continu bezig met het monitoren van de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van jeugdontwikkeling en non-profit management om deze te vertalen naar beleidsinitiatieven die de effectiviteit en impact van onze organisatie vergroten.

In deze rol werk je nauw samen met het MT en andere belanghebbenden om ervoor te zorgen dat onze strategieën en operationele procedures naadloos aansluiten op de behoeften van onze doelgroep en de gemeenschap. Je rapporteert rechtstreeks aan de General Manager en bent een sleutelfiguur in het bevorderen van een cultuur van continue verbetering en innovatie binnen Jong Bonaire.

Je belangrijkste verantwoordelijkheden omvatten:

Het ontwikkelen van nieuw beleid en het herzien van bestaand beleid om ervoor te zorgen dat deze in lijn zijn met de strategische doelen van Jong Bonaire. Dit omvat het schrijven van heldere, uitvoerbare beleidsdocumenten en het begeleiden van de implementatie ervan binnen de organisatie.

Ervoor zorgen dat Jong Bonaire voldoet aan alle relevante wet- en regelgeving door juridische en regelgevende veranderingen te monitoren, te vertalen naar praktische richtlijnen en toezicht te houden op de naleving ervan.

Het ontwikkelen en implementeren van systemen en procedures voor het toetsen en waarborgen van de kwaliteit van onze programma’s en diensten. Dit omvat het uitvoeren van interne audits, het verzamelen en analyseren van gegevens over programmaresultaten en het rapporteren van bevindingen aan het MT.

Het nauwlettend in de gaten houden van de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van jeugdontwikkeling, non-profit management en maatschappelijke betrokkenheid, en het gebruiken van deze kennis om innovatieve beleidsinitiatieven te ontwikkelen die bijdragen aan de groei en effectiviteit van Jong Bonaire.

Als lid van het MT werk je nauw samen met collega’s om ervoor te zorgen dat beleids- en kwaliteitsinitiatieven goed worden geïntegreerd in de dagelijkse operaties van de organisatie. Je adviseert het management over strategische en operationele kwesties en draagt bij aan besluitvormingsprocessen.

Profiel:

Minimaal een bachelor’s degree (HBO of WO) in Bestuurskunde, Beleidswetenschappen, Kwaliteitsmanagement of een gerelateerd vakgebied.

Aantoonbare ervaring in een vergelijkbare rol, bij voorkeur in de non-profit sector.

Sterke analytische vaardigheden en het vermogen om complexe informatie om te zetten in duidelijke beleidsrichtlijnen.

Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling.

Proactieve en oplossingsgerichte instelling.

Vermogen om zowel zelfstandig als in teamverband te werken.

Bij voorkeur een goede beheersing van zowel Papiaments als Nederlands. Beheersing van Engels en Spaans is mooi meegenomen. (Dit zijn de vier talen die worden gesproken op Bonaire).

Kennis van de lokale cultuur en context van Bonaire.

Wat wij bieden:

Een uitdagende en betekenisvolle functie binnen een dynamische en groeiende organisatie.

Een 36-urige werkweek.

De kans om een significante impact te hebben op de ontwikkeling van jongeren op Bonaire en een positieve verandering te bewerkstelligen in de gemeenschap.

Goede arbeidsvoorwaarden, passend bij de functie.

Ruime mogelijkheden voor professionele ontwikkeling.

Hoe te solliciteren: Geïnteresseerde kandidaten worden uitgenodigd om hun CV en motivatiebrief te sturen vóór 20 augustus 2024. Neem contact op via e-mailadres: bestuur@jongbonaire.org.

Sluitingsdatum voor sollicitaties: 20 augustus 2024

