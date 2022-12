Papia Papiamentu december, Qatar

Iedere maand zet Mina voor onze lezers de meest voorkomende woorden van de maand op een rij. Zo ben jij iedere maand goed voorbereid en kun je meepraten. Elke maand vind je in dit artikel een lijst met handige woorden. Het kunnen woorden zijn die betrekking hebben op bepaalde gebeurtenissen, feestdagen, seizoenen en nog veel meer.

Deze maand staat in het teken van woorden die alles te maken hebben met:

Qatar

Papiamentu Kopa Mundial Wega di futbòl Futbolista Kiper Rèfri Bala Ekipo Fèlt Gol Gana Pèrdè Wega Nederlands Wereld Kampioenschap Het voetbalspel De voetballer De doelman De scheidsrechter De bal De team Het veld Het doelpunt Winnen Verliezen Het spel

English The World Cup The football /soccer game The football / soccer player The keeper The referee The ball The team The field The goal / score To win To lose The game Español La Copa Mundial El partido de fútbol El jugador de fútbol El arquero El árbitro La pelota El equipo El campo El gol Ganar Perder El juego

