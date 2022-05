Iedere maand zet Mina voor onze lezers de meest voorkomende woorden van de maand op een rij. Zo ben jij iedere maand goed voorbereid en kun je meepraten. Elke maand vind je in dit artikel een lijst met handige woorden. Het kunnen woorden zijn die betrekking hebben op bepaalde gebeurtenissen, feestdagen, seizoenen en nog veel meer.

Deze maand staat in het teken van woorden die alles te maken hebben met:

Den restorant / In het restaurant / In the restaurant /En el restaurante

Papiamentu Restorant Mesa Stul Kuchú Fòrki Kuchara Glas Tayó Kònchi Teblachi Bòter Bleki Desayuno Almuerso / Lùnch Sena Nederlands Het restaurant De tafel De stoel Het mes De vork De lepel Het glas Het bord De kom Het dienblad De fles Het blik Het ontbijt De lunch Het diner

English The restaurant The table The chair The knife The fork The spoon The glass The plate The bowl The serving tray The bottle The can The breakfast The lunch The diner Español El restaurante La mesa La silla El cuchillo El tenedor La cuchara El cristal El plato El cuenco La bandeja de servir La botella La lata El desayuno El almuerzo La cena

