Vacature Waiters and Cashier

DUTCH AND ENGLISH TEXT BELOW

Restaurant Between2Buns is op zoek naar personeel! Kom jij dit leuke team versterken? Er part-time mogelijkheden. Graag beschikbaar zijn voor de lange termijn, niet voor een aantal maanden.

Op zoek naar:

Medewerkers bediening

Caissièrere

Restaurant Between2Buns is looking for staff! Will you join this fun team? There are part-time opportunities. Long term commitment, we are not looking for people who are available for just a few months.

Waiters/ Waitresses

Cashier

Are you interested? Call or send a what’s app to Ana on: +599 795 4709.

Heb je interesse? Bel of stuur een what’s app naar Ana op: +599 795 4709.