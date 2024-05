Geen categorie Gezondheid op het werk: een investering in mens en bedrijf Sander Engelbertink 30-05-2024 - 8 minuten leestijd

In de dynamische wereld van vandaag is het belangrijker dan ooit om te investeren in de gezondheid van uw medewerkers. Werknemers die fit en vitaal zijn, presteren beter, zijn creatiever en missen minder werk door ziekte. Dit leidt tot een lager ziekteverzuim, besparingen op zorgkosten en een prettigere werksfeer.

Gezondheidscentrum Bon Bida Bonaire is dé partner voor bedrijven die willen investeren in de vitaliteit van hun werknemers. Met ons uitgebreide aanbod van diensten en programma’s op maat, ondersteunen we uw medewerkers bij het behalen en behouden van een gezondere leefstijl.

Waarom investeren in de gezondheid van uw medewerkers?

Verhoogde productiviteit: Fitte en vitale medewerkers hebben meer energie en focus, wat leidt tot betere prestaties en een hogere productiviteit.

Verlaagd ziekteverzuim: Door een gezonde leefstijl te stimuleren, verkleint u de kans dat uw medewerkers ziek worden. Dit bespaart u kosten en zorgt voor een continuere bezetting.

Verhoogde creativiteit: Een gezonde geest zit in een gezond lichaam. Door te investeren in de gezondheid van uw medewerkers, stimuleert u ook hun creativiteit en innovatief vermogen.

Verbeterde werksfeer: In een werkomgeving waar gezondheid en welzijn centraal staan, is de sfeer prettiger en hechter. Dit draagt bij aan een gemotiveerd en gewaardeerd team.

Een aantrekkelijke werkgever: Door te investeren in de gezondheid van uw medewerkers, laat u zien dat u een waardevolle werkgever bent die om het welzijn van zijn personeel geeft. Dit maakt uw bedrijf aantrekkelijker voor nieuw talent.

Lang zitten op het werk: schadelijk voor uw gezondheid

De gevaren van lang zitten op het werk zijn talrijk:

Verhoogd risico op hart- en vaatziekten: Lang zitten verhoogt het LDL (“slechte”) cholesterol en verlaagt het HDL (“goede”) cholesterol, wat kan leiden tot verstopping van de aderen en een hartaanval of beroerte.

Verhoogd risico op diabetes type 2: Lang zitten verhoogt de insulineresistentie, waardoor uw lichaam minder goed omgaat met glucose. Dit kan leiden tot diabetes type 2.

Verhoogd risico op obesitas: Lang zitten verbrandt weinig calorieën, wat kan leiden tot gewichtstoename en obesitas.

Rugklachten: Lang zitten kan leiden tot pijnlijke en stijve spieren en gewrichten, met name in de rug.

Depressie en angst: Lang zitten kan leiden tot een verminderde productie van gelukshormonen, zoals serotonine en dopamine. Dit kan leiden tot gevoelens van neerslachtigheid, angst en stress.

Wat kunt u doen om de gevaren van lang zitten te verminderen?

Sta regelmatig op: Probeer elk half uur minimaal één minuut op te staan en te bewegen.

Wissel van houding: Wissel af tussen zitten, staan en lopen.

Gebruik een ergonomische bureaustoel: Zorg voor een bureaustoel die u goed ondersteunt en die u kunt instellen op uw lichaamslengte.

Maak gebruik van een bureauverhoger: Een bureauverhoger kan u helpen om af en toe staand te werken.

Doe oefeningen op uw werkplek: Er zijn tal van eenvoudige oefeningen die u kunt doen op uw werkplek om uw spieren en gewrichten te stretchen en te versterken.

Bij bovenstaande punten kan Gezondheidscentrum Bon Bida Bonaire u en uw werknemers adviseren op maat middels een werkplekonderzoek door een ergotherapeut.

Wat kan Gezondheidscentrum Bon Bida Bonaire voor u betekenen?

Gezondheidscentrum Bon Bida Bonaire biedt een breed scala aan diensten en programma’s gericht op het bevorderen van een gezonde leefstijl op het werk. We werken nauw samen met u om een programma op maat te maken dat aansluit bij de behoeften van uw bedrijf en werknemers. We adviseren u graag over de beste manier om uw werkomgeving te optimaliseren voor een gezondere leefstijl.

Onze diensten omvatten onder andere:

Gym-abonnementen: met speciale kortingen voor bedrijven. We kunnen u ook maandelijks een overzicht sturen van wie gebruik maakt van de gym en hoe vaak.

Leefstijlcoaching: onze gecertificeerde leefstijlcoaches screenen uw medewerkers op hun gezondheid en stellen een persoonlijk plan op om hun leefstijl te verbeteren. We begeleiden hen bij het behalen van hun gezondheidsdoelen, met aandacht voor voeding, beweging, stressmanagement en slaap.

Fysiotherapie: fysiotherapiebehandelingen voor uw medewerkers, zodat ze snel en effectief van hun klachten afkomen en weer optimaal kunnen presteren.

Workshops: we organiseren boeiende en leerzame workshops over diverse gezondheidsthema's, zoals gezond eten, gezond bewegen, omgaan met stress, en verslavingspreventie.

Werkplekonderzoek: voor uw werknemers met (dreigende) klachten

Trainingen op locatie: onze gediplomeerde fitness trainers komen naar uw bedrijf om groepsgewijze trainingen te verzorgen, afgestemd op het niveau en de interesses van uw medewerkers.

Teambuilding/teamtrainingen: we bieden teambuilding en teamtrainingen aan die gericht zijn op samenwerking, communicatie en het versterken van de teamspirit. We koppelen deze trainingen indien gewenst aan gezondheidsthema's. Dit kan op locatie of in de speciale ruimte in ons gezondheidscentrum.

Gezondheidscentrum Bon Bida Bonaire: uw partner voor een vitaal bedrijf

Met onze kennis, expertise en passie voor gezondheid, helpen we u graag om van uw werkomgeving een gezondere en vitalere plek te maken. We werken samen met u aan een duurzaam vitaliteitsbeleid dat past bij uw organisatie en uw medewerkers.

Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. Samen creëren we een gezonder en vitaler werkklimaat, waarin uw medewerkers én uw bedrijf optimaal kunnen presteren!

