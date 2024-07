Vacatures Bonaire Vacature Uitvoerder Melanie Zandwijk 11 juli 2024

Wij bouwen door heel Nederland en in Bonaire vanuit onze fabriek in Zaandam elk jaar ruim 400 recreatiewoningen, flexwoningen, mantelzorg woningen, tuinkantoren, “reguliere” woningen en nog veel meer. Wij bouwen alles met staalframe constructie, prefab en modulair.



Wij bouwen voor grote opdrachtgevers uit de wereld van de recreatieparken, voor woningcorporaties en voor particulieren. Onze manier van bouwen heeft de toekomst, o.a. omdat we duurzaam bouwen en innovatief zijn. Wil jij hier onderdeel van uitmaken, uitgedaagd worden en groeien? Wij zoeken een:

Uitvoerder op Bonaire (m/v)

Jouw Rol:

Als uitvoerder heb je de dagelijkse leiding en ben je verantwoordelijk voor het coördineren van alle projecten op Bonaire. Je bent het aanspreekpunt op locatie en zorgt voor een efficiënte uitvoering van werkzaamheden binnen de gemaakte planning en het gestelde budget. Eventuele risico’s en knelpunten in projecten signaleer jij tijdig en hierbij denk je in kansen en mogelijkheden. Je werkt nauw samen met het uitvoeringsteam en onderaannemers en rapporteert rechtstreeks aan de directie.

Jouw profiel:

In je werk ben je voortdurend op zoek naar het verbeteren van jezelf en motiveer je andere dit ook te doen. Je kunt de rust bewaren in dynamische situaties. Je kan goed samenwerken en bent communicatief sterk.

Een afgeronde hbo-opleiding bouwkunde (of een afgeronde mbo-opleiding bouwkunde met minimaal vijf jaar ervaring als uitvoerder)

Ervaring met woning- en utiliteitsbouwprojecten

Je hebt kennis en ervaring van MS Office;

Goede beheersing van de Nederlandse en Spaanse en/of Papiamentse taal in woord en geschrift.

Woonachtig op Bonaire of bereid hierheen te verhuizen

Bekend met lokale bouwvoorschriften en -normen.

Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en handelt daar naar

Uitstekende communicatieve vaardigheden en organisatorisch talent.

In bezit van rijbewijs B

Multicultureel Team:

Bij De Wit Group zijn we trots op onze multiculturele en diverse werkomgeving. Ons team bestaat uit professionals van over de hele wereld. Als Uitvoerder verwelkomen we kandidaten die zich als een vis in het water voelen binnen ons diverse team. We geloven dat de verscheidenheid aan achtergronden en perspectieven bijdraagt aan het succes van onze projecten.

Bij De Wit Group heerst een cultuur van verantwoordelijkheid krijgen, nemen en dragen. Wij willen dat onze mensen werken vanuit hun eigen kracht, zich prettig en veilig voelen, goed kunnen (samen)werken. Collegialiteit, flexibiliteit en een ontspannen werksfeer staan hierbij centraal. Door de informele cultuur is er bij De Wit Group genoeg ruimte voor persoonlijke aandacht en ambitie. Wij vinden het belangrijk om te werken aan jou persoonlijke ontwikkeling waardoor je kan groeien binnen onze organisatie.

Ben klaar voor deze uitdagende rol van uitvoerder en voldoe je aan de minimale voorwaarden? Laat het ons dan snel weten en stuur ons een e-mail met alle relevante gegevens.

Dit mag naar: edwin@dwgbouw.com

Schrijf je in voor de vacature nieuwsbrief Bonaire.nu heeft hét vacatureplatform van het eiland. Wil jij geen vacature missen? Meld je dan hieronder direct aan voor de nieuwsbrief met het actuele vacatureaanbod. Deze ontvang je dagelijks in je mailbox. Klik hier om je in te schrijven. En, volg je ons al op Instagram? Hier vind je tevens alle laatste vacatures.

20