Chefkok Corjan Hoogerheide van het restaurant ‘LEKKER THUIS’ op het Red Palm Village Resort, is beroemd door zijn culinaire prestaties in verschillende toprestaurants maar ook door zijn optreden als regionale TV kok en zijn kookboek ‘De helft is liefde’. Ook op Bonaire is Corjan op TV te zien geweest in het programma Brunch & Babbels dat op zondagen werd opgenomen vanuit het restaurant van het resort. Tegenwoordig is Corjan ook te zien in het TV-programma Bonaire Eet Smakelijk. Corjan zal regelmatig recepten delen op Bonaire.nu

Maissoep

Simpel te maken, maar erg lekker! Dit keer deelt Corjan het recept van zijn populaire maissoep. Je kunt het gerecht als hoofdmaaltijd serveren, maar het is ook lekker om als voorgerecht of om tijdens de lunch te eten.

Door de toevoeging van gemberwortel en sambal krijgt de soep lekker veel pit. De kokosmelk geeft deze soep weer het bekende Caribische tintje, zoals de meeste gerechten van Corjan hebben. Wie verras jij met deze soep die je in een handomdraai maakt?

Ingrediënten

8 verse maiskolven of mais uit blik

1 ui

4 tenen knoflook

3 centimeter verse gemberwortel

Verse peper of wat sambal naar eigen smaak

1 blikje kokosmelk

2 deciliter crème fraîche

7 deciliter half and half room

Scheutje ketjap

Groentebouillon blokje of poeder

Garnering:

Spekjes, chorizo of krokant geroosterde maiskorrels

Benodigdheden:

Blender of staafmixer

Zeef (fijn)

Recept

Snijd de ui, knoflook en peper in stukjes en fruit deze aan in wat olie in een ruime kookpan.

Voeg de rest van de ingrediënten toe en laat 10 minuten zachtjes koken.

Pureer de soep in de blender of in de pan met de staafmixer en giet deze door een fijne zeef om eventuele vliesjes eruit te zeven.

Breng terug aan de kook en voeg eventueel nog wat extra smaakstoffen toe.

Serveer de soep met een dot opgeklopte melk voor wat luchtigheid en een leuk garnituurtje, bijvoorbeeld spekjes, chorizo of wat krokante geroosterde maiskorrels.

Het eindresultaat

Eet smakelijk

