Vacatures Bonaire Vacature Medewerkers bediening | keuken | spoelkeuken Melanie Zandwijk 23 juni 2024

ENGLISH TEXT BELOW

Bij Delfins Beach Resort Bonaire ontvangen we onze gasten met open armen. We helpen ze ons resort en het eiland in al zijn facetten te omarmen. Daar speel jij binnenkort wellicht wel een belangrijke rol in. In verband met de opening van twee nieuwe horeca- en winkelconcepten zoeken wij vanaf 15 augustus:

Medewerkers bediening

Medewerkers keuken

Medewerkers spoelkeuken

Wie ben jij?

Het is fijn als je ervaring in de horeca hebt, maar het hoeft niet. Wij zoeken vooral leuke mensen met een hart voor eten, drinken en service, die niet kunnen wachten om samen met ons aan iets moois te bouwen. Je bent een vrolijke persoonlijkheid en tovert hiermee elke dag weer een glimlach op het gezicht van onze gasten en je collega’s.

Wat ga je doen?

Jij geeft smaak, geur en kleur aan onze nieuwe horecaconcepten. Hier serveren we dagelijks ontbijt, lunch en diner, bieden we zwembadservice, verzorgen we aantrekkelijke events in ons Event Center en serveren we overheerlijke koffie in onze koffiebar waar we ook dagelijks vers brood verkopen. Wij zoeken hiervoor collega’s voor in de (spoel)keuken en bediening.

Wat vragen wij?

Je kijkt ernaar uit om samen met een nieuw team nieuwe concepten te starten.

Je geniet ervan als onze gasten genieten.

Je kent de waarde van kwaliteit en let op ieder detail.

Je doet je werk met een lach en kijkt om naar je collega’s.

Je bent trots op ons resort en wilt je inzetten om onze goede naam uit te bouwen.

Je werkt op wisselende tijden, dus afwisselend ook ‘s avonds of in het weekend.

Je spreekt Nederlands of Engels – kennis van Papiamentu en Spaans is welkom.

Wat bieden wij?

Je wordt ontvangen door een team vol gezellige en gemotiveerde collega’s. Bij Delfins zorgen we goed voor onze gasten, maar minstens even goed voor jou. We bieden je een aantrekkelijk salaris en fijne aanvullende arbeidsvoorwaarden. Wat dacht je van een spaarregeling, kortingen bij onze partners en de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen met de Delfins Home app?

Over Delfins

Wij zijn trots op Bonaire en Bonaire is trots op ons. Delfins is een resort met een eigen strand en pier, twee grote zwembaden, de beste restaurants van het eiland, een grote gym en nog veel meer heerlijks. Maar als Delfins voelen we ook de verantwoordelijkheid voor ons eiland. We promoten de lokale cultuur en dragen met ons initiatief Bloom Back Bonaire bij aan het behoud van de biodiversiteit. Met ons hele team zorgen we ervoor dat elke gast een onvergetelijk verblijf heeft en Bonaire volledig omarmt.

Solliciteer met een appje!

Solliciteren kan door een appje te sturen naar +599 782 5051. Een mailtje sturen naar werk@delfinsbeachresort.commag ook. Vertel ons hierin kort wie je bent, waarom je solliciteert en waarom wij jou echt moeten aannemen. Heb je een cv? Stuur dat dan mee. Heb je het niet? Even goede vrienden.

Wil je graag eerst wat meer weten over deze functie? Onze General Manager Chris Opgenoort vertelt je er met plezier alles over. Je kunt hem bereiken via bovenstaand e-mailadres of +599 715 5000.

At Delfins Beach Resort Bonaire, we welcome our guests with open arms. We help them embrace our resort and the island in all its facets. Soon, you might play an important role in this. Due to the opening of two new restaurant and shop concepts, we are looking for the following positions starting August 15:

Service Staff

Kitchen Staff

Dishwashing Staff

Who are you?

It’s great if you have experience in hospitality, but it’s not necessary. We are mainly looking for friendly people with a passion for food, drink, and service, who can’t wait to build something beautiful with us. You have a cheerful personality and with that, you bring a smile to the faces of our guests and your colleagues every day.

What will you do?

You will add flavor, aroma, and color to our new hospitality concepts. Here, we serve breakfast, lunch, and dinner daily, provide pool service, host attractive events in our Event Center, and serve delicious coffee in our coffee bar where we also sell fresh bread daily. We are looking for colleagues for the kitchen, dishwashing, and service staff.

What do we ask for?

You are excited to start new concepts with a new team.

You enjoy it when our guests enjoy themselves.

You know the value of quality and pay attention to every detail.

You do your work with a smile and look out for your colleagues.

You are proud of our resort and want to help build our good reputation.

You work at varying times, so also in the evenings or weekends.

You speak Dutch or English – knowledge of Papiamentu and Spanish is welcome.

What do we offer?

You will be welcomed by a team full of friendly and motivated colleagues. At Delfins, we take good care of our guests, but at least equally good care of you. We offer you an attractive salary and nice additional benefits. How about a savings plan, discounts with our partners, and the opportunity to develop yourself with the Delfins Home app?

About Delfins

We are proud of Bonaire and Bonaire is proud of us. Delfins is a resort with its own beach and pier, two large swimming pools, the best restaurants on the island, a large gym, and much more. But as Delfins, we also feel responsible for our island. We promote the local culture and contribute to biodiversity conservation with our Bloom Back Bonaire initiative. With our entire team, we ensure that every guest has an unforgettable stay and fully embraces Bonaire.

Apply with a message!

You can apply by sending a message to +599 782 5051. You can also email werk@delfinsbeachresort.com. Briefly tell us who you are, why you are applying, and why we absolutely must hire you. Do you have a resume? Then send it along. Don’t have one? No problem.

Would you like to know more about this position first? Our General Manager Chris Opgenoort will be happy to tell you all about it. You can reach him at the above email address or +599 715 5000.

Schrijf je in voor de vacature nieuwsbrief Bonaire.nu heeft hét vacatureplatform van het eiland. Wil jij geen vacature missen? Meld je dan hieronder direct aan voor de nieuwsbrief met het actuele vacatureaanbod. Deze ontvang je dagelijks in je mailbox. Klik hier om je in te schrijven. En, volg je ons al op Instagram? Hier vind je tevens alle laatste vacatures.