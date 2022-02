Koken met Corjan: Sneeuweieren

Chefkok Corjan Hoogerheide van het restaurant ‘LEKKER THUIS’ op het Red Palm Village Resort, is beroemd door zijn culinaire prestaties in verschillende toprestaurants maar ook door zijn optreden als regionale TV kok en zijn kookboek ‘De helft is liefde’. Ook op Bonaire is Corjan op TV te zien geweest in het programma Brunch & Babbels dat op zondagen werd opgenomen vanuit het restaurant van het resort. Tegenwoordig is Corjan ook te zien in het TV-programma Bonaire Eet Smakelijk. Corjan zal regelmatig recepten delen op Bonaire.nu

Sneeuweieren

Texelse Kruidenthee

Terwijl het op Bonaire iedere dag rond 30 graden Celsius is, is het in Nederland nu hartje winter. Om op Bonaire toch een beetje in winterse sferen te komen staan er deze keer sneeuweieren op het menu bij Corjan. Sneeuweieren of oeufs à la neige zijn een traditioneel Frans nagerecht. Je maakt ze door eiwitschuim te garen in een kokende massa. Hierdoor ontstaat een meringue-bol die geserveerd wordt met een zoete saus.

Scheid de eieren

Corjan heeft voor dit nagerecht zowel een Texelse als een Bonairiaanse variant bedacht. Normaal wordt dit nagerecht met vanillemelk gemaakt maar Corjan kiest voor losse thee als smaakmaker. Wie verras jij met dit hemelse nagerecht?

Ingrediënten

Laat de melk en thee trekken en maak intussen de suikerstroop

20 gram losse Texelse Kruidenthee (met ingrediënten: wortel, cacaoschil, bramenblad, brandnetel, eucalyptus, yoghurtchips en rozenblaadjes) of 20 gram Moringa-thee van My Tea op Bonaire.

300 milliliter melk

105 gram suiker

150 milliliter water

rijstmihoen

3 eieren (eiwitten en dooiers gescheiden)

Bonairiaans zeezout

garnering: gekonfijte wortel, chocoladesaus, verse bramen, muntblaadjes of amandelen

Benodigheden:

vetvrije kom

garde

zeef (fijn)

ijslepel

Recept

Mihoen gekookt in porcheervocht van stoofpeertjes

Laat de thee samen met de melk en 30 gram suiker ongeveer 10 minuten trekken in een pan met gesloten deksel. Kook ondertussen 150 milliliter water met 75 gram suiker tot een iets dikke stroop.

Kook de rijstmihoen even kort in water met wat zout. Laat deze nu verder garen zodat de mihoen als vogelnestje opgegeten kan worden. Wil je de mihoen zoeter maken, dan kun bijvoorbeeld ook pocheervocht van stoofpeertjes gebruiken.

Klop de eiwitten op

Klop in een schone, vetvrije kom 3 eiwitten op met iets suiker en wat Bonaire zeezout tot ze stevig beginnen te worden. Giet nu langzaam de iets afgekoelde suikersiroop erbij en blijf kloppen tot een mooi stevig eiwitschuim.

Giet de melkthee door een fijne zeef, zodat de losse thee achterblijft in de zeef. Giet de melk terug in een brede pan.

Knijp met een ijslepel bollen van het schuim

Knijp met een natte ijslepel bollen van het schuim en doe deze in de pan met melk en herhaal dit tot deze vol zit. Gaar de bollen langzaam, ongeveer 1 minuut, zonder dat de melk gaat koken. Draai de eieren voorzichtig om met een lepel en gaar ze nogmaals 1 minuut.

Giet de op lage temperatuur gegaarde mihoen af en maak er op een bord een vogelnestje van en leg daar de eieren in.

Giet de melk nu op 3 eidooiers in een bekken en roer goed door. Gaar de saus nu in de kookpan door goed te roeren en langzaam te garen tot ongeveer 85 graden Celsius, tot deze gebonden is .

Garneer de sneeuweieren met deze saus en garneer daarna met wat smaken die ook in de thee zitten, gekonfijte wortel, chocoladesaus, verse bramen en muntblaadjes of amandelen.

Het eindresultaat

Eet smakelijk