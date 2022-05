Chefkok Corjan Hoogerheide van het restaurant ‘LEKKER THUIS’ op het Red Palm Village Resort, is beroemd door zijn culinaire prestaties in verschillende toprestaurants maar ook door zijn optreden als regionale TV kok en zijn kookboek ‘De helft is liefde’. Ook op Bonaire is Corjan op TV te zien geweest in het programma Brunch & Babbels dat op zondagen werd opgenomen vanuit het restaurant van het resort. Tegenwoordig is Corjan ook te zien in het TV-programma Bonaire Eet Smakelijk. Corjan zal regelmatig recepten delen op Bonaire.nu

Veganistische hartige panna cotta

Panna cotta is een Italiaans nagerecht uit de regio Piëmont. In het traditionele gerecht worden gekookte room, suiker, melk en gelatine gebruikt. Meestal wordt het gerecht geserveerd met een saus van fruit, chocolade of karamel.

Corjan maakt echter een hartige variant van dit gerecht. De melk wordt vervangen door sojamelk en de gelatine laat hij achterwege. Als alternatief voor gelatine gebruikt hij agar agar, een geleermiddel gemaakt van plantaardige producten (algen). Hierdoor ontstaat een hartige, veganistische variant van dit populaire gerecht.

Ingrediënten

250 gram zoete aardappel

2 tenen knoflook

stukje verse gember

halve ui

250 gram sojamelk

snufje cayennepeper

snufje gemberpoeder

mespuntje wasabi

peper en Bonaire zeezout

1 gram agar-agar

veganistische kaasrasp

Mini-groenten, of groente in kleine stukjes

Dressing

1 eetlepel balsamico azijn

3 eetlepels walnootolie

1/2 eetlepel gembersiroop

peper en Bonaire zeezout

Benodigdheden

blender

magnetron

vetvrij bakpapier

Recept

Kook de zoete aardappel in de schil samen met 2 tenen knoflook, een stukje verse gember en een halve ui, zodat de smaak in heel de aardappel kan trekken. Laat de zoete aardappel, zodra deze gaar is, afkoelen. Verwijder daarna de schil van de zoete aardappel.

Kook de sojamelk en roer de agar agar erdoor en kook even zachtjes door.

Pureer nu de zoete aardappel met de sojamelk tot een romig geheel in de blender. Breng op smaak met de cayennepeper, wasabi, peper en Bonaire zeezout en mix het nog even. Giet dit mengsel in de kom of bord en zet het in de koelkast om op te stijven.

Mix de ingrediënten voor de dressing door elkaar. Blancheer alle groenten en breng deze op smaak met de dressing.

Leg wat geraspte kaas op een stukje vetvrij bakpapier en verwarm ongeveer 45 seconden op hoog vermogen in de magnetron, zodat een krokante kletskop ontstaat.

Als de panna cotta is opgesteven in de koelkast, beleg het gerecht dan met de groenten en garneer het af met wat eetbare bloemen en de krokante kletskop. Eventueel kun je nog wat gebrande nootjes toevoegen.

Het eindresultaat

Eet smakelijk