Koken met Corjan: Poké boom

Chefkok Corjan Hoogerheide van het restaurant ‘LEKKER THUIS’ op het Red Palm Village Resort, is beroemd door zijn culinaire prestaties in verschillende toprestaurants maar ook door zijn optreden als regionale TV kok en zijn kookboek ‘De helft is liefde’. Ook op Bonaire is Corjan op TV te zien geweest in het programma Brunch & Babbels dat op zondagen werd opgenomen vanuit het restaurant van het resort. Tegenwoordig is Corjan ook te zien in het TV-programma Bonaire Eet Smakelijk. Corjan zal regelmatig recepten delen op Bonaire.nu

Poké boom

Corjan tovert dit keer een poké bowl om tot een feestelijke poké boom, speciaal voor de kerstdagen. Een echte eyecatcher op jouw tafel voor de komende feestdagen. In dit gerecht kun je echt jouw creativiteit kwijt. Verras jouw gasten aan tafel dus met deze smakelijke poké boom.

De Poké bowl komt van oorsprong uit Hawaiaanse keuken en bevat in plakken gesneden rauwe vis. Naast de traditionele vorm bestaan er ook varianten met kip of schelp- en schaaldieren. De laatste jaren is dit gerecht erg populair geworden. Met enige regelmaat tref je het dan ook aan op een menukaart van een Bonairiaans restaurant.

Ingrediënten

Poké boom:

225 gram Sushi rijst

4 deciliter kip- of visbouillon

1 deciliter witte wijn

groene voedingskleurstof

1/2 uitje

wasabi

peper

Bonaire zeezout

Garnering voor de boom:

verse tonijn filet, ook voor rond de boom

wakamé

rode ui

komkommer balletjes

wortelballetjes, geblancheerd

pittige wasabi nootjes

edamame boontjes

sesamzaad

radijs plakjes of blokjes

ingelegde gember

maïs

kleine stukjes sesam-oublie

eventueel als piek, het vruchtje van de melocuctus of meloencactus

Sojasaus:

1 deciliter ketjap manis

1 deciliter kikkomansaus

paar druppels sesamolie

1/2 teen knoflook, gesnipperd

mespuntje kerriepoeder

mespuntje gemberpoeder

1/2 theelepel sambal

1/2 deciliter gembersiroop

sesamzaadjes

Sesam oublie:

50 gram bloem

50 gram eiwit

50 gram gemengd sesamzaad (wit, zwart, wasabi)

50 gram gesmolten boter

Benodigheden:

Diverse formaten bakringen of steekvormen

Vetvrij bakpapier

Recept

Voeg naar smaak wasabi toe aan de rijst

Maak allereerst de poké boom. Snipper daarvoor de ui en fruit deze aan in wat olie, zonder te kleuren. Voeg de rijst toe en verwarm even mee. Blus af met de witte wijn en voeg wat bouillon toe en laat dit zachtjes koken onder voortdurend roeren.

Blijf bouillon toevoegen en een klein druppeltje groene voedingskleurstof tot dat de rijst gaar is en mooi groen gekleurd, er mag nog een kleine bite in blijven.

Voeg naar eigen smaak wasabi, peper en Bonaire zeezout toe.

Stapel voor de poké boom ringen van verschillende grootte op elkaar tot een heuse kerstboom. Strooi eventueel wat witte rijst voor het sneeuweffect om de kerstboom. Garneer vervolgens de poké boom.

Roer vervolgens alle ingrediënten voor de sojasaus door elkaar en laat lekker op elkaar intrekken.

Voor de sesam oublie roer je de bloem, het eiwit en hetsesamzaad door elkaar en roer dan de gesmolten boter erdoor.

Smeer het mengsel dun uit op vetvrij bakpapier en verwarm ongeveer 10 minuten op 180 graden Celcius.

Serveer de boom op een groot bord en leg wat verse tonijn plakjes onder de boom. Serveer met een bakje saus en wasabi.

Het eindresultaat

Fijne feestdagen en eet smakelijk

Lees ook: