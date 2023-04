Luchthaventerrein is een nieuw restaurant rijker

KRALENDIJK- Afgelopen donderdag 30 maart konden bezoekers van het nieuwe restaurant Blue Lagun Cafe letterlijk een voorproefje krijgen. De try out van het complete menu van het restaurant, kon op veel belangstelling rekenen.

Het nieuwe restaurant van trotse eigenaresse Elise Arrindell is een droom die wat sneller werkelijkheid werd dan aanvankelijk door Elise gedacht. Elise vertelt dat ze altijd al de droom heeft gehad om een eigen restaurant te openen naast haar bakkerij Sweeti Bakery. Sweeti Bakery is een jaar geleden geopend en een groot succes. Het openen van een eigen restaurant was meer iets voor over vijf jaar.

Elise kreeg echter een mooie kans om op de luchthaven in het Dabboussi-gebouw haar droom een jaar na de opening van de bakkerij al werkelijkheid te laten worden. Deze kans heeft ze dan ook met beide handen gegrepen.

Blue Lagun Cafe is niet alleen gericht op de reiziger, iedereen is welkom om te genieten van de gerechten en de drankjes. Natuurlijk zijn ook de producten van Sweeti Bakery te vinden bij Blue Lagun Cafe. Je kunt je eten en drinken meenemen of in het restaurant eten. Foto: ABC Online Media

De verse huisgemaakte salades, broodjes, snacks en sappen kun je zelf pakken, afrekenen en daarna kan meteen het genieten beginnen. “Grab & Go” zoals Elise dit concept noemt. Het grote terras is modern ingericht en biedt uitzicht op de start- en landingsbaan. Binnen in het restaurant bevinden zich ook een aantal tafels waar je kunt zitten. Foto: ABC Online Media

Sweeti Bakery en Blue Lagun Cafe

Bij Blue Lagun Cafe zullen met speciale gelegenheden zoals feestdagen high tea’s en brunches worden georganiseerd. Er worden dan gerechten van Blue Lagun Cafe samen worden geserveerd met de creaties van Sweeti Bakery. Een mooie samenkomst van Elise’s grote droom en grote passie.

Blue Lagun Cafe zal op woensdag 5 april haar deuren openen en is dagelijks geopend vanaf 12 uur.