Vacatures Bonaire Vacature Pedagogisch Medewerker Melanie Zandwijk 12 juli 2024

Bij Stichting Professionele Kinderopvang Bonaire zijn we het liefst de hele dag aan het onderzoeken. Binnen is buiten. En andersom. We spotten die vogel hoog in de lucht, speuren met onze neus over de grond op zoek naar rupsen. Van takjes, gras en blaadjes maken we een kunstwerk. En daarvan brouwen we een pan moddersoep. Wij zijn niet bang voor een regenbui. Een dag niet vies geworden is een dag niet geleefd. Samen spelen, ontdekken, ravotten. Met maar één doel: optimale groei en bloei van ieder kind.

Zo ben jij. Van nature.

Enthousiast, energiek en een organisatietalent, flexibel en sowieso bereid om te werken.

Iemand die moeiteloos activiteiten organiseert.

Je praat gemakkelijk met de ouders, want oudergesprekken horen hier zeker bij.

Groot hart voor kinderen.

Je hebt plezier in je werk en vindt samendoen en meedoen belangrijk.

Een passende, kwalificerende opleiding afgerond op minimaal MBO 2, 3 of 4 niveau.

Wij bieden jou

Onze naam staat voor kwaliteit, betrouwbaarheid, veerkracht en vindingrijkheid. Werken bij S.P.K.B. betekent niet alleen dat je volop de kans krijgt je vakinhoudelijk te verdiepen, ook jouw persoonlijke groei wordt gestimuleerd. Initiatief wordt toegejuicht, zodat jij voor én samen met kinderen, collega’s en andere betrokkenen kunt bijdragen aan hun toekomst.

Een afwisselende functie in een levendige omgeving, uren in onderling overleg. Gedegen inwerkprogramma. Je salaris ligt tussen de $ 1750,- en $ 2197,- bruto per maand bij een 40-urige werkweek. Allerlei opleidingen en trainingen om jouw talenten te ontwikkelen en versterken. Vakantiegeld van 7.5%.

En de allerleukste collega’s!

Jij telt!

We leren je graag kennen. Want jouw talent telt! Waar krijg jij energie van, waar ben je goed in en wat zijn je (werk)wensen en ambities? Dat bespreken we graag. Heb je vragen? Bel Jennifer Henriquez op +599 701 8870.

Solliciteer via e-mail: bestuurspkb@gmail.com. Je kunt reageren tot 30 mei.

