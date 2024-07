Vacatures Bonaire Vacature Frontoffice Medewerker Melanie Zandwijk 12 juli 2024

The Hut Bonaire is een kleinschalig resort met 9 hotelkamers en 7 studio’s, centraal gelegen in Kralendijk. Bij ons vind je een relaxte sfeer die je direct in vakantiestemming brengt. Het resort beschikt over een Mexicaans restaurant, El Bigote, waar je heerlijk kunt eten of gezellig aan de bar kunt zitten. Daarnaast hebben we een duikschool, FPA Sports Bonaire.

Wie ben jij?

Houd jij ervan om een band op te bouwen met gasten, geniet je van het bezorgen van een geweldige vakantie en het creëren van onvergetelijke herinneringen? Als frontoffice-medewerker ben jij het gezicht van The Hut Bonaire en het eerste aanspreekpunt voor onze gasten. Je verwelkomt de gasten met een oprechte glimlach, helpt hen bij het in- en uitchecken en beantwoordt al hun vragen.

Vereisten

Je spreekt vloeiend Nederlands en Engels.

Je hebt ervaring als frontoffice-medewerker of in een vergelijkbare managementfunctie.

Je bent in het bezit van een rijbewijs.

Je hebt zeer goede communicatieve vaardigheden.

Je bent zelfstandig en proactief.

Je bent een teamspeler.

Je vindt het leuk om een klein team te leiden en te motiveren.

Je zorgt ervoor dat het serviceniveau naar een nog hoger niveau wordt getild.

Daarnaast vragen wij:

Een passie voor gastvrijheid en klantgerichtheid, met de drive om onze gasten een onvergetelijke ervaring te bieden.

Flexibiliteit en stressbestendigheid, zodat je effectief kunt reageren op onverwachte situaties.

Uitstekende organisatorische vaardigheden om meerdere taken tegelijk te kunnen beheren.

Een oog voor detail om ervoor te zorgen dat alles op het resort perfect verloopt.

De vaardigheid om snel te schakelen tussen verschillende taken en problemen op te lossen.

Een warme en vriendelijke persoonlijkheid die gasten het gevoel geeft dat ze welkom en gewaardeerd zijn.

Hoe ziet jouw dag eruit?

In de ochtend ben je het aanspreekpunt voor de gasten, waarbij je hen verwelkomt en eventuele vragen beantwoordt.

Je beantwoordt alle e-mails en onderhoudt contact met toekomstige gasten om hun verblijf voor te bereiden.

Je maakt het rooster voor de housekeeping zodat de schoonmaak efficiënt en grondig gebeurt.

Je controleert de housekeeping om een hoog niveau qua schoonmaak van de kamers te waarborgen.

Je verzorgt de check-in en check-out van de gasten, waarbij je hen alle benodigde informatie geeft voor een aangenaam verblijf.

Je zorgt dat de huurauto’s en scooters gewassen en klaar voor verhuur zijn, zodat de gasten direct kunnen vertrekken.

Gedurende de dag ben je beschikbaar voor gasten en teamleden, waarbij je problemen oplost en vragen beantwoordt.

Wat bieden wij?

Je gaat werken in een gezellig en leuk resort in een klein en hecht team. Je krijgt veel vrijheid in het uitvoeren van je werk, in een omgeving die altijd de sfeer van vakantie uitstraalt. Daarnaast bieden we een aantrekkelijk salaris en flexibele werktijden voor 16-20 uur per week.

Solliciteren

Geïnteresseerd? Solliciteren kan tot 31-07-2024. Stuur je motivatiebrief in het Nederlands en je C.V. met foto naar Lukas: info@thehutbonaire.com.

We kijken uit naar je reactie!

