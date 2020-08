Koken met Corjan: brioche broodjes met geitenkaasdip

16 Gedeeld

Chefkok Corjan Hoogerheide van het restaurant ‘LEKKER THUIS’ op het Red Palm Village Resort, is beroemd door zijn culinaire prestaties in verschillende toprestaurants maar ook door zijn optreden als regionale TV kok en zijn kookboek ‘De helft is liefde’. Ook op Bonaire is Corjan op TV te zien geweest in het programma Brunch & Babbels dat op zondagen werd opgenomen vanuit het restaurant van het resort. Corjan zal regelmatig recepten delen op Bonaire.nu

Brioche broodjes met geitenkaasdip en Dark ‘n Stormy cocktail

Bioche brood komt oorspronkelijk uit Frankrijk. Het originele brioche brood bestaat gewoonlijk uit een grote bol met daarop kleine bolletjes. Corjan kiest ervoor om van het deeg kleine bolletjes te maken. Brioche brood is zo licht en luchtig dat het eigenlijk geen brood is, maar het meer op cake lijkt. Deze heerlijke broodjes laten zich lekker combineren met een geitenkaasdip en een Dark ‘n Stormy cocktail.

Dark ‘n Stormy is een longdrinkcocktail gemaakt met Goslings Black Seal Rum (de ‘donkere’) en gemberbier (de ‘stormachtige’) geserveerd op ijs en gegarneerd met een schijfje limoen of citroen. De originele Dark ‘n Stormy is gemaakt met Gosling Black Seal-rum en Barritt’s Ginger Beer, maar nadat de samenwerking tussen de twee mislukte en de bedrijven uit elkaar gingen, creëerde Goslings hun eigen gemberbier.

Verdeel het brioche deeg over de muffinvorm

Ingrediënten

Brioche broodjes:

300 gram bloem

1 deciliter gingerbeer, (Bundaberg)

8 gram gist

7 gram zout

2 eieren

120 gram zachte boter

1/2 theelepel gemberpoeder

10 gram gembersiroop

Garnituur:

40 gram rozijnen, geweekt in de Black Seal Rum

20 gram gedroogde tomaten, in stukjes gesneden

4 gekonfijte dadels, in stukjes gesneden

20 gram gebakken spekjes

20 gram geraspte parmezaanse kaas

20 gram gekonfijte gember, in stukjes gesneden

10 gram gebakken uitjes

chilipeper naar smaak

Topping:

Sesamzaad of zonnebloempitten of kaas

Geitenkaasdip:

150 gram zachte geitenkaas (op kamertemperatuur)

50 gram roomkaas (op kamertemperatuur)

1/3 gepofte knoflook

Evt. een scheutje hazelnootolie

25 gram melk

25 gram room

peper & zeezout

Cocktail Dark & Stormy:

45 centiliter Black Seal Rum van Gosling

120 centiliter Gingerbeer, bijvoorbeeld Bundaberg

schijfjes limoen en/of citroen

stukje verse gember

ijsblokjes

eventueel een scheutje Angostura bitters

Benodigdheden:

Muffinvorm voor 12 muffins

plastic folie

longdrink cocktailglazen

Recept

Verwarm de oven voor op 180 graden Celsius.

Kneed voor het brioche deeg alle ingrediënten (voeg het zout iets later toe) tot een mooi glad deeg. Voeg vervolgens al het garnituur toe en meng dit goed door het brioche deeg heen.

Laat het deeg een half uur rijzen, afgedekt met plastic folie of een vochtige doek.

Strooi daarna wat bloem op het aanrechtblad en kneed het deeg even goed door. Vet de muffinvorm in met boter. Verdeel het deeg in 12 gelijke stukken en doe het in de muffinvorm.

Bestrooi de muffins met een topping naar keuze

Dek de muffinvorm af met bebloemd plastic folie en laat dit rijzen op een warme plaats.

Strijk de bovenkant van de muffins in met geklutst ei. Strooi er daarna sesamzaad of zonnebloempitten over, of leg er een plakje kaas op. Bak de muffins af in de oven op 180 graden Celsius in ongeveer 25 minuten.

Roer voor de geitenkaasdip, de op kamertemperatuur zijnde geitenkaas en roomkaas, hazelnootolie, melk en room glad. Breng het geheel op smaak met de fijngewreven, gepofte knoflook, peper en zeezout.

Haal daarna de muffins voorzichtig uit de vorm en laat ze uitwasemen.

Mix de ingrediënten van de Dark ‘n Stormy cocktail.

Smeer het vers gebakken brood in met de geitenkaasdip en drink er een heerlijke Dark ‘n Stormy cocktail bij.

Het eindresultaat

Eet smakelijk

