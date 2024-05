Nieuws van Bonaire Koken met Corjan: Krokant, zacht gegaard buikspek Inge Poorthuis 26-05-2024 - 4 minuten leestijd

Chefkok Corjan Hoogerheide van het restaurant ‘LEKKER THUIS’ op het Red Palm Village Resort, is beroemd door zijn culinaire prestaties in verschillende toprestaurants maar ook door zijn optreden als regionale TV kok en zijn kookboek ‘De helft is liefde’. Ook op Bonaire is Corjan op TV te zien geweest in het programma Brunch & Babbels dat op zondagen werd opgenomen vanuit het restaurant van het resort. Tegenwoordig is Corjan ook te zien in het TV-programma Bonaire Eet Smakelijk. Corjan zal regelmatig recepten delen op Bonaire.nu.

Voorlopig is dit het laatste recept van Corjan op onze website. Hij gaat al zijn recepten bundelen in een kookboek dat hij gaat uitgeven.

Krokant, zacht gegaard buikspek

Deze laatste keer deelt Corjan een heerlijk gerecht met gegaard buikspek dat op smaak gemaakt wordt met onder andere tijm, rozemarijn en Triple B van de Cadushy Distillery op Bonaire. Als bijgerechten maakt Corjan zuurkool en pickled gedroogd fruit. Voor de zuurkool gebruikt hij wederom de Triple B. Het pickled gedroogd fruit bereidt hij met Cadushy cactus likeur, die ook op Bonaire wordt gemaakt.

Ingrediënten

Buikspek

500 gram buikspek

1/2 ui

2 tenen knoflook

1 tak verse rozemarijn

5 takjes tijm

Vers gemalen peper en Bonaire zeezout

1/2 flesje Triple B (the Cadushy Distillery Bonaire)

Zuurkool

250 gram naturel zuurkool

1/2 flesje Triple B

1 deciliter appelsap

1/2 ui

50 gram ontbijtspek

30 gram appelballetjes

Pickled gedroogd fruit

150 gram gedroogd fruit: rozijnen, cranberry’s, gedroogde zoete aardappel, pruimen en abrikozen

20 gram gembersiroop

50 gram rietsuiker

1/2 deciliter Cadushy cactus likeur

1 steranijs

1 theelepel geelwortel

Bonaire zeezout

1 eetlepel mosterdzaad

2 deciliter appelazijn

1/2 deciliter water

Benodigdheden

vuurvaste ovenschaal

Recept

Snijd het zwoerd van het buikspek in met een mes en peper en zout deze rondom. Doe alle ingrediënten voor het buikspek in een vuurvaste schaal. Zet de schaal ongeveer 2 uur in een oven op 170 graden Celsius. Draai het vlees af en toe om, voeg iets vocht toe indien nodig, verhoog of verlaag de temperatuur waar nodig en dek de schaal eventueel af.

Laat het buikspek daarna afkoelen. Snijd het vervolgens in mooie dikke plakken. Licht peperen en zouten en bak rondom krokant in de koekenpan.

Bak de spekblokjes iets aan, samen met de grof gesneden ui en voeg de rest van de ingrediënten voor de zuurkool toe en kook onder gesloten deksel de zuurkool gaar, onder af en toe roeren.

Meng alle gedroogde fruit en laat dit 10 minuten wellen in heet water en giet af. Kook alle andere ingrediënten van de pickled gedroogd fruit en giet dit over de gewelde vruchten en laat lekker lang intrekken, het liefst een paar dagen.

Verdeel nu wat zuurkool op de borden en leg daar het krokante buikspek op en verdeel wat pickled fruit rondom. Strooi eventueel wat gefrituurde uitjes rondom.

Eet smakelijk