Vacature Junior Markteer

Bij Delfins Beach Resort Bonaire ontvangen we onze gasten met open armen. We helpen ze ons resort en het eiland in al zijn facetten te omarmen. Daar speel jij binnenkort wellicht een cruciale rol in. In verband met uitbreiding van ons team zoeken wij per 1 augustus een:

JUNIOR MARKETEER

32-40 uur

Wat ga je doen

Als Junior Marketeer ben je verantwoordelijk voor het ondersteunen van de marketingactiviteiten van het bedrijf. Je werkt nauw samen met het marketingteam om on- en offline strategieën te ontwikkelen en uit te voeren om de zichtbaarheid van het bedrijf te vergroten en de KPI’s te behalen. Deze rol biedt een geweldige kans om ervaring op te doen in allerlei verschillende marketingaspecten en om je vaardigheden verder te ontwikkelen.

Takenpakket

Guest Journey: verantwoording voor bijhouden en optimalisatie van de Guest Journey. Opzetten van nieuwsbrievenbeleid, e-mailing campagnes; Online marketing: ondersteunen bij het opzetten van Performance – en Awareness campagnes. Je analyseert de campagnes nauwkeuring op vooraf gestelde criteria; Contentcreatie: ondersteunen bij het creëren van aantrekkelijke en relevante content voor de website, app, blogposts, social media, e-mailnieuwsbrieven, ads en andere digitale kanalen; Social Media: bijhouden van de verschillende sociale mediaplatforms van het bedrijf, inclusief het plannen en plaatsen van berichten, het monitoren van de betrokkenheid en het reageren op opmerkingen en berichten; Delfins app: onderhouden van de fysieke Delfins app; Delfins website: onderhouden van de Delfins website; Analyse en rapportage: helpen bij het verzamelen en analyseren van gegevens over de prestaties van marketingactiviteiten, en het opstellen van rapporten met aanbevelingen voor verbetering; Samenwerking: actief samenwerken met andere afdelingen om synergieën te creëren en gezamenlijk de strategische doelstellingen van Delfins te bereiken.

Kwalificaties en vaardigheden

Afgeronde HBO-opleiding in Marketing, Communicatie, Digitale Media of een gerelateerd vakgebied; Basiskennis van online marketingprincipes en -methoden; Uitstekende Nederlandse en Engelse communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling; Analytisch denkvermogen en het vermogen om gegevens te interpreteren. Zelfstarter met een proactieve en leergierige houding; Bekendheid met tools zoals Google Analytics, SEO-tools, e-mailmarketingplatforms en sociale media-beheertools is een pluspunt; Creatief denkvermogen en oog voor detail. Teamspeler met het vermogen om effectief samen te werken in een dynamische omgeving.

Solliciteer!

Kom werken op een plek die voelt als vakantie. En waar er volop aandacht is voor jouw welzijn en ontwikkeling. Wij zijn een internationale organisatie, waarin alle nationaliteiten welkom zijn om te solliciteren.

Solliciteren kan door een motivatie en je cv (graag samen in één document) te sturen naar werk@delfinsbeachresort.com.

Wil je graag eerst wat meer weten over deze functie? Onze Human Resource Manager Angela vertelt je er met plezier alles over. Je kunt haar bereiken via bovenstaand e-mailadres of +599 715 5000.

