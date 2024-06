Restaurant Nieuws Karels Pier Dos is officieel geopend Hans Hofstra 13-06-2024 - 2 minuten leestijd

Aanzicht van de nieuwe pier vanaf de boulevard | foto ABC Online Media

KRALENDIJK – Het heeft lange tijd geduurd. Maar Karels Pier Dos is officieel geopend. Sinds afgelopen week zijn de eerste gasten welkom geheten. Pier Dos gaat een nieuw concept aan de klant aanbieden.

Eerder leek het erop dat halverwege Mei de vlag uit zou hangen. Helaas voor de eigenaren van Karels zagen zij dat het Openbaar Lichaam Bonaire de opgang met harde hand liet verwijderen. Volgens de autoriteiten was deze opgang namelijk gebouwd op het terrein van de overheid. De opgang gaf mogelijkheden om bijvoorbeeld mindervaliden het plateau op te laten rijden.

Een houten trap geeft toegang vanaf de openbare weg tot Karels Pier Dos.

Houten trap

Op dit moment heeft Karels ervoor gekozen om een houten trap aan te leggen. In een reactie laten zij weten: ,,Pier Dos is open. We noemen het de ‘soft opening’. De trap die wij hier nu hebben gebouwd, is op aanraden van de overheid hier neergezet. Helaas geeft deze trap geen mogelijkheden voor minder validen of kinderwagens. Hopelijk mogen wij in de toekomst hier iets voor bouwen”.

Autoriteiten lieten weten later met een schriftelijke update te komen over de nieuwe trap die nu is aangelegd bij Karels.