Blue Lagun serveert vanaf nu een lokale lunch

KRALENDIJK – Blue Lagun, het restaurant gevestigd voor het terrein van de luchthaven van Bonaire, serveert sinds deze week een Local Lunch. Een lunch met lokale ingrediënten in een modern jasje. Daarnaast lanceert Sweeti Bakery, van dezelfde eigenaren als Blue Lagun, een nieuw merk: Mama Dushi. Bonaire.nu mocht alvast komen proeven.

Elise Arrindell – Weerstand is samen met haar man Jeomar eigenaar van het restaurant en de bakkerij. Zij merkten dat ze regelmatig vragen kregen van toeristen over waar je op Bonaire goed lokaal kunt eten. Ze adviseerden dan om naar bijvoorbeeld Posada Para Mira in Rincon te gaan, waar op traditionele wijze gekookt wordt. Ze hoorden vaak van de toeristen dat ze dat net te ver weg vonden. Hierdoor ontstond het idee om zelf ook lokale gerechten aan te bieden bij Blue Lagun.

Omdat het op Bonaire soms lastig kan zijn om aan bepaalde producten te komen, besloten de twee om voor een weekmenu te gaan. Op basis van wat er op dat moment aan lokale producten beschikbaar is wordt dat menu opgesteld. Zo worden er iedere week nieuwe gerechten gecreëerd met lokale producten. Chef Jeomar bereidt vervolgens deze lokale gerechten, met een moderne twist.

Bonaire.nu mocht deze week komen proeven van de lokale gerechten. Als voorgerecht konden we kiezen uit Sopi Piska (vissoep) of Pampuna. We kozen voor de laatste, een heerlijke salade met gegrilde pompoen en geitenkaas. Voor het hoofdgerecht bestond de keuze uit drie lokale gerechten; vlees, vis of vegetarisch. Wij maakten de keuze voor Kabritu Stoba en Piska Fresku. Zowel de geitenstoof als het gerecht met verse vis werd prachtig geserveerd en vielen goed in de smaak. Als dessert werden we verrast met een heerlijke Tropical Tiramisu, geserveerd in een kokosnoot!

Mama Dushi

Naast Blue Lagun heeft het duo ook een bakkerij, Sweeti Bakery. Daarvoor hebben ze een nieuw merk ontwikkeld: Mama Dushi. Onder deze nieuwe naam worden lokale, authentieke lekkernijen in een modern jasje verkocht. Deze producten zijn speciaal ontwikkeld om cadeau te geven, om te proeven van echte Bonairiaanse gerechten of om als souvenir mee naar huis te nemen.